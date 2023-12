Bár az argentin lakosság aggódva vár a frissen megválasztott Javier Milei elnök által ígért „gazdasági sokkterápiára”, a piac és a befektetők lelkesek, és azt remélik, hogy a jobboldali politikus terve végre újjáéleszti a válságba süllyedt országot – írta a Reuters.

Milei a „gazdasági sokkterápiával” egyszerre kezelné a válság legtöbb alapproblémáját.

Milei politikai pályafutása előtt rockzenész, szexoktató és médiakommentátor is volt, a kampánya alatt pedig láncfűrésszel, színes jelmezekkel és botrányos szlogenekkel nyerte meg a választókat. A piac most azt reméli, hogy az 53 éves közgazdász az elnöki székben is megtartja a radikális viselkedését, és keményen fel fogja rázni az argentin gazdaságot, amely évtizedek óta zuhanórepülésben van.

150 százalékos az elmúlt húsz év legsúlyosabb gazdasági válsága, üres államkincstár és bizonytalan befektetői környezet – az argentin elnök nincs irigylésre méltó helyzetben.

Óriási kihívások előtt állunk, és sok nehéz döntést kell meghoznunk, amelyek rövid távon fájni fognak. De ígérem, hogy ki fogunk mászni ebből a szakadékból

– mondta a beiktatását követő beszédében Milei. A kampánya során az állami kiadások csökkentését és a költségvetési hiány felszámolását ígérte egy „gazdasági sokkterápia” végrehajtásával, és látszólag tartja is magát ehhez a tervhez.

Az argentin piac és a külföldi befektetők is pozitívan reagáltak a győzelmére, a részvények és a kötvények pedig hetek óta magasan mozognak. Az elemzők szerint azonban ennek fenntartásához és a stabil bizalom megteremtéséhez minél előbb be kell vezetni az új költségvetési tervet és a strukturális reformokat, amelyek végrehajtásával remélhetőleg fel tudják támasztani az argentin gazdaságot.

Milei és Luis Caputo gazdasági miniszter várhatóan a hét elején jelenti be az új intézkedéscsomagot, a befektetők pedig a peso leértékelésére számítanak, amelyet most a valuta-ellenőrzés, az állami kiadások csökkentése és a lehetséges privatizációk tartanak kordában.

Az új kormány számára kulcsfontosságú lesz a bizalom gyors felélesztése. Társadalmi és törvényhozói támogatásra van szükségük, tekintettel az előttük álló gazdasági fájdalmakra és az infláció növekedésére, még ha azok átmenetiek is

– írta Gustavo Ber közgazdász, aki szerint a makrogazdasági kép jelenleg nem is lehetne rosszabb.

A baloldali peronista kormányok alatt az argentin gazdaság romba dőlt – vajon egy jobboldali libertariánus elnök vissza tudja rátani a szakadék széléről?

Mit érintene a gazdasági sokkterápia?

Milei reformjainak egyszerre több problémát is orvosolniuk kell, miközben az ingatag, válságos gazdaságot is egyensúlyban kell tartaniuk. Többek között

helyre kell állítani a kimerült jegybanki tartalékokat, amelyek az elemzők becslése szerint nettó tízmilliárd dolláros mínuszban vannak;

enyhíteni kell a fenyegető recesszión;

le kell csökkenteni a 40 százalékos szegénységet;

valamint fel kell újítani a Nemzetközi Valutaalap 44 milliárd dolláros, kudarcba fulladt programját.

Erős és radikális gazdasági programra van szükség, amelynek egyszerre egy sor ügyet kell kezelnie. A várható, átmeneti fájdalmak mellett pedig a fiatal kormánynak arról is meg kell győznie a piacot és a lakosságot, hogy nem csúszik ki a kezükből az irányítás

– olvasható a Moran Stanley múlt heti jelentésében.