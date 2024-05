Tőzsdére vinné befektetési alapját az aktivista fenegyerek

Bill Ackman már veszített is és nyert is öt milliárd dollárt a tőzsdén. A nagy újrakezdő most maga is a parkettre kacsintgat.

2024.05.31. 16:31 | Szerző: Faragó József

Jól teljesített tavaly az aktivista befektető Bill Ackman befektetési alapja, a Pershing Square . A fenegyereke most meglovagolná a közösségi médiában szerzett hírnevét, s parkettre vezetné a cégét. Meglovagolná hírnevét a tőzsde fenegyereke / Fotó: Patrick McMullan Bill Ackman azt tervezi, hogy már jövőre tőzsdére vezeti befektetési cégét, ami a fedezeti alapkezelő eddigi legmerészebb lépése. Az IPO előtt Ackman zárt körben értékesíti a Pershing Square egy részét a befektetőknek. A céget várhatóan körülbelül 10,5 milliárd dollárra értékeli a zártkörű kibocsátás, mely a következő napokban lezárulhat. A Pershing Square április végén 16,3 milliárd dollár nettó vagyont kezelt. A Pershing Square azért lép parkettre, mert forrásra van szüksége, hogy további milliárdokat fektethessen kockázatos eszközökbe. Jelenleg a portfóliója olyan alulértékelt cégektől túlsúlyos, mint a mexikói Chipotle vagy az amerikai Universal Music Group. De a Netflix is azután ment nagyot, hogy Ackman bevásárolta magát. Az aktivista befektetők általában veszteséges cégekben szereznek kisebbségi részesedést, majd betámadják a menedzsmentet és merész átalakítási terveket terjesztenek a közgyűlés elé, lázadást szítva a kisrészvényesek körében. De arra is láthattunk példát, amikor nyereséges cégek esetén a profit felhasználása miatt indítottak palotaforradalmat az aktivisták. Ritkább eset, amikor a hóhért akasztják, s az aktivista befektetőt más aktivisták szorongatják. Minden esetben a felértékelése a céljuk. Bill Ackmannek nem mindig ment olyan jól, mint most. 2015-ben nagyon hitt egy éppen halálspirálban lévő részvénypiaci befektetésben a Valeant Pharma kapcsán. Másfél-két év alatt közel 5 milliárd dollárt és a befektetett tőke 94 százalékát bukta el. Minden pozícióját zárta, s a maradék 300 millió dollárból újraépítette befektetői karrierjét. Majd a pandémiához kapcsolódó fedezeti ügyleteken 5 milliárd dollár nyereséget könyvelt el. Alapja évesített hozama 2018 és 2023 között 31 százalék volt, duplája a széles piacot leképező S&P 500 osztalékokkal együtt számított évesített hozamának. Mindeközben az aktivista befektetőnek még arra is volt ideje, hogy társadalmi keresztes hadjáratokat folytasson antiszemita amerikai egyetemi rektorok ellen. A Wall Street Journal szerint a tőzsdére lépés egy elképesztő karrier megkoronázása lehet.