Mesterien manőverezik a TikTok, Washington tilalmát megkerülve juthat amerikai csipekhez

A felhalmozott készletben megtalálhatók a felső kategóriás A100 és H100 csipek, amelyek csak az amerikai szankciók első körének életbe lépése előtt voltak kaphatók, valamint az A800 és H800 csipek is, amelyeket az Nvidia direkt a kínai piacra készített, ám szintén az exportkorlátozás alá estek. A ByteDance tavaly nem kevesebb, mint kétmilliárd dollárt különített el Nvidia-csipek vásárlására.

Közben vették tavaly a Huawei Ascend 910B nevű csipjeit is, és folyamatosan adják fel a félvezetők gyártásával, tervezésével kapcsolatos álláshirdetéseket is. Több száz munkavállalót keresnek a területre, köztük 15 ASIC-csiptervezőt, miközben a konkurenciától is szipkázzák el a hozzáértőket.

A Broacom részvényei 0,2 százalékkal, 1656 dollárra gyengültek a hétfői amerikai tőzsdenyitást megelőző online kereskedésben. Tavaly év vége óta viszont 53 százalékkal nőtt a kurzus.