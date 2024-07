Biden visszalépésével ismeretlen vizekre evezne a tőzsde

Max Holland szerint ugyanakkor nemcsak ezért nem lehet az 56 évvel ezelőtti helyzetet összehasonlítani a maival, hanem azért sem, mert Johnson visszalépése teljességgel meglepte nemcsak a piacokat, de az elnök szűk körén kívül a teljes világot is, míg Biden kiugrására már egyre többen számítanak. Így elképzelhető, hogy a meglepetés ereje nem lenne már akkora, sőt az is, hogy a piacok már be is árazták az eseményt,

így a befektetők csak csöndben tudomásul vennék a tényt, és folytatnák tovább a napjukat.

És ugyan Biden egyelőre nem tűnik hajlandónak a visszalépésre, azzal távolról sem járna rosszul: egyes számítások szerint évi 413 ezer dolláros nyugdíjjal vonulhatna vissza, ami magasabb összeg lenne, mint amit elnökként fizetésként zsebre tehet.