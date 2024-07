Francia választás: Le Penék ellen szurkolnak a befektetők

Francia választás: már az EKB is készül a vasárnapot követő piaci pánikra Az európai jegybankárok is aggodalommal figyelik a franciaországi eseményeket. Bár vészhelyzetben sokan beavatkozást várnak tőlük, de súlyos dilemmával kell szembenézniük. Nem ígérhetnek intervenciót, de nem is zárhatják ki a lehetőségét, ha pénzügyi pánik tör ki a francia választások után.