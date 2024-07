Felvásárolhatják a vak Barbie-t piacra dobó Mattelt

A kereskedési helyek száma is radikálisan csökkent a világ legnagyobb játékkereskedő-hálózata, a Toys ’R’ Us 2018-as csődjével. Az Észak-Amerikában elemeire bomlott hálózat 2022-ben szedte össze magát, s a Macy’s áruházlánc fogadta be kisebb egységeit, emellett három nagyáruházat is berendeztek a legendás márka keserves túlélését demonstrálva.

A Hasbro és a Mattel is játékfiguráinak mozifilmes megjelenítését, hasznosítását favorizálta, az innen származó licencbevételekkel pótolta a csökkenő fizikai eladásokat.

Elemzői szemmel nézve nem sok kockázatot vállal, aki megveszi a Mattelt, mivel alulértékelt, és nagy szabad készpénzállománnyal rendelkező cégről van szó.

A Mattel optimális célpont a befektetési társaságok számára, az egyetlen, ami megfontolásra késztetheti őket, az az eladások erős szezonalitása és a fejlesztések magas tőkeigénye

– vélekedett jegyzetében Linda Bolton Weiser, a D.A. Davidson szakértője. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a Mattel és a Hasbro először a 90-es években, majd a múlt évtizedben is kacérkodott az egyesülés ötletével, de akkor ebből nem lett semmi.

Most viszont a Hasbro értékeltsége olyan magasra nőtt a Matteléhez képest, hogy akár részvényekkel is könnyen ki tudná fizetni versenytársát. A Hasbro piaci értéke 8,51 milliárd, a Mattelé 6,55 milliárd dollár.

Előnyös lenne a Mattel–Hasbro frigy is

Az egyesült vállalat egyik kézzelfogható előnye lenne, hogy a Mattel magas készpénztermeléséből lehetne finanszírozni a Hasbro költséges játékgyártó beruházásait.

Weiser okfejtése szépen hangzik, ám nagy kérdés, hogy mit szólna egy ilyen fúzióhoz a verseny tisztasága és az esélyegyenlőség felett őrködő trösztellenes hatóság.

Konkrét ajánlat még nem futott be egyik említett cégtől sem, de annyi biztos, hogy érdekes versenyfutás alakulhat ki a Mattel megszerzéséért.

Vak Barbie-val kelt figyelmet a Mattel

A Mattel a napokban maga is tett azért, hogy észrevétesse magát: alapítása 65. évfordulójára piacra dobja az első vak Barbie babát, amit olyan tulajdonságokkal vérteztek fel, amelyek lehetővé teszik a látássérült gyermekek számára az akadálymentes játékot.