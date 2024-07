Brutális mennyiségű pénzt szórnak a mesterséges intelligenciára a befektetők

Horribilis összeget fektettek mesterségesintelligencia- (MI) startupokba az Egyesült Államokban április és június között egy friss számítás szerint. A Pitchbook adatai szerint az 56 milliárd dolláros amerikai startupfinanszírozás közel felét tette ki az MI-cégekbe fektetett 27,1 milliárd dollár ebben az időszakban.

Fotó: Shutterstock

A startupoknak adott pénz közel fele mesterséges intelligenciára megy

Az MI-vonatra felszálló befektetőknek hála így az amerikai startupok 57 százalékkal több tőkét vontak be, mint egy évvel korábban, és a bevont összeg két éve a legmagasabb negyedéves érték.

Májusban például a CoreWeave, az MI-cégek körében kedvelt felhőszolgáltató előbb 1,1 milliárd dolláros tőkeemelést hajtott végre, amit 7,5 milliárd dolláros adósságfinanszírozás követett, 19 milliárd dollárra értékelve a céget. Az MI-vállalkozásoknak adatokat biztosító Scale AI 13,8 milliárd dolláros értékeltség mellett 1 milliárd dollárt vont be, míg az Elon Musk-féle xAI 6 milliárd dollárt vont be, 24 milliárd dolláros értékeltség mellett.

Mindez az iparági ügyleteket mind számukban, mind értékükben felhajtotta, és a kockázatitőke-alapok üzenetét is megváltoztatta.

A szektor 2022 elejétől, az emelkedő kamatszint hatására ment keresztül egy lejtmeneten, és a finanszírozás elapadása többek között a startupok bankja, a Silicon Valley Bank csődjéhez is vezetett 2023 tavaszán. Sok vállalat volt kénytelen lassítani növekedésén, és elbocsátani alkalmazottaiból, de olyan is volt, amelyik csődbe ment.

A ChatGPT hozta el a fordulatot

Pedig a ChatGPT 3 2022 végi megjelenésével megindult az MI-robbanás.

Sam Altman eltörölte a recessziót

– mondta a The New York Timesnak Siqi Chen, a Runway Financial alapítója a ChatGPT-t létrehozó OpenAI vezérigazgatójára utalva. Chen szerint az MI segítségével az ő vállalata is gyorsabban tud nőni, az MI ugyanis másfél ember munkáját is el tudja végezni.

Azonban a technológia meglehetősen tőkeigényes, így a Kruze Consulting számításai szerint az MI-cégek kiadásainak 22 százaléka köthető számítási költségekhez, szemben a hagyományos szoftvereket fejlesztő startupok körében jellemző 10 százalékkal. A kockázati alapok pénzére így az MI-startupoknak szükségük is van.