Betiltaná a munkahelyi ivást egy ausztrál bank

Ausztrália egyik legnagyobb bankja, az ANZ azon gondolkozik, hogy megtiltja munkatársainak az alkoholfogyasztást a munkaidő alatt, miután több esetre is fény derült a bank Sydney-ben található tőkepiaci kereskedőrészlegénél.

Már a tőzsdén kereskedő ausztál bankárok sem ihatnak / Fotó: Shutterstock

Az ANZ azután kezdte felülvizsgálni kereskedési gyakorlatát, hogy több, a bank kultúráját és kereskedési módszereit érintő probléma került napvilágra, ami hátrányosan befolyásolta a pénzintézet reputációját.

Több renitens bankár már nincs a cégnél

A bank a Financial Times szerint közölte, hogy három kereskedő elhagyta a vállalatot, míg egy másik figyelmeztetésben részesült, miután részeg volt az irodában. Shayne Elliott, a bank vezérigazgatója egy parlamenti meghallgatáson elmondta, hogy a felülvizsgálatot az Ausztrálián kívüli piacokon is aktív részlegében a bank kezdeményezte, és gondolkoznak az ivás megtiltásán a munkaidő alatt, hogy megváltoztassák a cég kultúráját.

A bankvezér szerint az is elképzelhető, hogy a munkaidő alatti ivást nemcsak a bank kereskedői, de más részlegek dolgozói számára is megtiltják. Az elmúlt időszakban Ausztráliában is egyre nagyobb figyelem övezi a kereskedőrészlegekben uralkodó ivást, jelezve, hogy a folyékony ebéd korszakának leáldozott.

A Londoni Fémtőzsde 2019-ben tiltotta meg az italozást, két évvel azután, hogy a biztosítási piacot uraló Lloyd’s of London is így tett.

Elliott elismerte, hogy a bank lassú volt a történtek kivizsgálásában, és a cég több kereskedője Sydney-ben valóban megsértette a vállalat magatartási kódexét. Elmondása szerint volt, hogy a bankárok intoxikált állapotban tértek vissza az ebédről, miután boroztak, és trágár szavak használatára is volt példa. Ugyanakkor szerinte a kábítószer-fogyasztásról vagy zaklatásról szóló híresztelések alaptalanok.

A bankvezér hozzátette, hogy folytatják a vállalati kultúra felülvizsgálatát, melyet külső jogi szakértők is segítenek. Azt is vizsgálják, hogy a piaci részleg vezetésének mekkora szerepe volt a mulasztásokban. Az ANZ ezen osztálya azután került a figyelem középpontjába Ausztráliában, hogy az ország az államkötvénypiac manipulációja miatt indított nyomozást.