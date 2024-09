Szembeszélben is tartja magát a forint, rácáfol a várakozásokra a devizánk

Hidegen hagyta a forintot a két ma reggeli hazai adatközlés, a magyar fizetőeszköz a gyenge számok ellenére is jól állja a sarat. Az euróval és a dollárral szemben is minimális mindössze az elmozdulás a reggeli órákban.

Tartja magát a forint, szembeszélben is jól halad a hajó / Fotó: Shutterstock

A forint oldalazása jó hír, mivel mind a gyenge hazai kiskereskedelmi forgalmi adat, mind a romló termék-külkereskedelmi egyenleg alapvetően ellenszelet jelent a devizánk számára. Az utóbbi főleg: a romló külkereskedelmi egyenleg ugyanis azt mutatja, trend szerint kevesebbet exportál és többet importál a magyar gazdaság, ami kvázi forintkiáramlást, nem pedig -beáramlást jelent – ez pedig gyengítheti a devizánkat.

Amögött, hogy a forint nem vesztette el támaszát, minden bizonnyal az áll, hogy ugyan a kiskereskedelmi forgalom továbbra is gyenge, legalább éves alapon nem mutat romló tendenciát, emellett pedig a termék-külkereskedelmi egyenleg is pozitív, 203 millió euró (80 milliárd forint) tudott maradni, így a romlás ezen a soron is csak relatívnak tekinthető.

Napon belül azt látjuk, hogy

a forint minimális pluszban jár mindkét főbb nemzetközi devizatársával szemben:

az eurókereszt 0,04 százalékkal, 393,1-ig, míg a dollár jegyzése 0,05 százalékkal, 354,73-ig süllyedt.

A visszafogott mozgás mögött azonban minden bizonnyal azt a tényezőt is megtaláljuk, hogy a piacokon az elmúlt napok tőzsdei mészárlása után a kivárásé lett a főszerep – kiváltképp, hogy pénteken ismét fontos amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek, ami, azt tekintve, hogy a Fed kamatdöntése is rohamosan közeledik, egyre élesebb reakciót válthat ki a piaci szereplőkből is, akik ezért egyelőre inkább kivárnak.