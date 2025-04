Magasabb fokozatra vált a gyorsjelentési szezon: érkeznek a tech gigászok számai – rég voltak ennyire fontosak a vállalati jövőképek

A nagybankok friss eredményközléseivel az elmúlt napokban már hivatalosan is útjára indult az amerikai gyorsjelentési szezon, mely a tech szektor legnagyobb neveinek beszámolóival folytatódik a következő hetekben. A vámháború árnyékában a befektetőket ugyanakkor elsősorban nem is az érdekli majd, hogy melyik cég hány százalékkal növelte nettó profitját, hanem sokkal inkább az, milyennek látják a következő időszakot eredménytermelési szempontból az egyes vállalatok vezetői. A tőkepiac egyébként is a jövőt árazza, de a jelenlegi környezetben ennek jelentősége sokkal nagyobb lesz, mint általában.

A tech cégek követik a nagybankokat, hatalmas a befektetői várakozás a gyorsjelentésekkel kapcsolatban / Fotó: Zuma Press

Tesla, Google, Microsoft: ekkor érkeznek a friss gyorsjelentések

A héten a tech szektor nagyjain túl is rengeteg kisebb, de érdekesnek egyértelműen érdekes vállalat teszi közzé számait, kedden nyitás előtt például az egyik legjelentősebb védelmi cég, a Lockheed Martin, és a Moody’s hitelminősítő számait ismeri meg a piac, az igazi tűzijáték azonban az amerikai tőzsde zárása után kezdődik. A tech szektor nagyjai közül

április 22-én, kedden, zárás után a Tesla,

április 24-én, csütörtökön, zárás után a Google anyavállalata, az Alphabet,

április 30-án, szerdán, zárás után a Microsoft, a Zuckerberg-féle Meta, és a Qualcomm

május 1-jén, csütörtökön, szintén zárás után pedig az Amazon és az Apple

számait kapja meg a piac az Erste naptára szerint.

A nagy hetes utolsó szereplője, a nehéz heteket élő Nvidia mindig jelentős lemaradással teszi közzé eredményeit sztártársaihoz mérten, a jelenlegi várakozás szerint május 28-án érkeznek a csipgyártás királyának eredményei.

A tech szektoron kívül is érdemes lesz figyelni: a hét során

kedden az SAP és a General Electric,

szerdán a Boeing, az AT&T, a Philip Morris, az IBM,

csütörtökön a BNP Paribas, a Hasbro, a PepsiCo, az Intel és a T-Mobile USA,

pénteken pedig a Richter amerikai partnere, az AbbVie

számai érkeznek.

Mire figyelnek a befektetők a friss gyorsjelentésekben?

A befektetőket a gyorsjelentési dömping közepette egyértelműen a hét mesterlövész eredményei érdeklik leginkább, a várakozás ugyanakkor nem olyan optimista, mint szokott lenni. Trump beiktatása óta ugyanis a Nasdaq legnagyobb komponenseinek árfolyamai szinte kivétel nélkül földbe álltak a vámháború például globális ellátásai láncokra gyakorolt, kiszámíthatatlan, de a várakozások szerint egyértelműen negatív hatásaitól való befektetői félelem nyomán, mely brutális eladói nyomást generált a papírok háza táján.