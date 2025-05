Dübörög a szekér az AMD-nél, de dollármilliárdos kárral számolnak a vámháború miatt

Profit és árbevétel terén is felülmúlta az elemzői várakozásokat az AMD: a csipgyártó egy részvényre jutó eredménye (EPS) 96 centen állt meg, minimálisan a konszenzus felett, árbevétele pedig 7,44 milliárd dollárra nőtt az első negyedévben, 300 millió dollárral múlva felül a várakozást. A csipgyártó menedzsmentje a vártnál erősebb eredmények mellett kifejezetten erős előretekintő várakozásokról számolt be: a jelenleg futó negyedévre 7,4 milliárd dolláros árbevétellel számolnak a konszenzus 7,25 milliárd dollárja helyett, ezzel várhatóan EPS terén is lenyomják majd az elemzői becsléseket.

Erős negyedéve volt az AMD-nek, de a vámháború réme egyre jobban feltűnik a láthatáron / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagyot gurított az AMD, és a várakozások sem gyengék

Az AMD vezérigazgatója, Lisa Su az eredményközlést követően úgy fogalmazott: már az első negyedéves eredményeket is egy kifejezetten hektikus gazdasági környezetben érték el, melynek középpontjában az mesterségesintelligencia- (MI) csipek exportjának korlátozásai álltak a cég tekintetében. A menedzsment úgy számol,

a teljes évet tekintve a vámháborús adok-kapok miatt nagyjából 1,5 milliárd dollártól esik majd el a vállalat,

ebből 700 milliónyi árbevétel-kieséssel a jelenlegi negyedévben számolnak. Lisa Su hozzátette, az exportkorlátozások ugyan fájdalmasak a cég számára, ám letaglozó csapásról messze nem beszélhetünk az AMD kapcsán, az organikus növekedés ugyanis mindenek ellenére is fennmaradhat a továbbiakban.

A vállalat az első negyedév során 709 millió dolláros profitot generált, szemben az előző év azonos időszakában elért 123 millió dollárral, árbevétele pedig 36 százalékkal nőtt ugyanezen időszak alatt. A dinamikus növekedés részben az Intellel szembeni, szerverekben használt processzorai térnyerésének köszönhető, fontos azonban, hogy az AMD a csippiac másik óriása, az Nvidia számára is az egyik legközvetlenebb riválisnak tekinthető, mégpedig az adatközpontokban használt grafikus processzorok terén, melyek kereslete az MI-robbanás nyomán látványosan felfutott.

Az AMD mindkét területet az adatközpontszegmense alatt kezeli a jelentésben, együttesen 3,7 milliárdos árbevételt tettek ki a 7,4 milliárdból a negyedév során, felülmúlva a várakozásokat, éves alapon pedig 57 százalékos növekedésről számolva be.

A vámok miatt bizonytalanság uralja a piacot, de az adatközpontok pont egy olyan területet képviselnek, melyben a feszültségek ellenére is folyamatosak az infrastrukturális befektetések. Az ezek iránti igényt a DeepSeek megjelenése és az OpenAI folyamatosan frissülő modellkínálata egyértelműen növelik

– emelte ki Lisa Su.