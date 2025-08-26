Állampapír: összeomlott a kereslet, már a korábbi sztárt sem veszik a magyarok - mi jön itt?

Tovább csökkent a lakossági állampapírok iránti kereslet a 34. héten az Államadósság Kezelő Központ tájékoztatása szerint: az ÁKK adataiból kiderült, a 34. héten mindössze 38,8 milliárd forintnyi lakossági állampapírra volt kereslet a piacon, alulmúlva ezzel még a 33. héten látott 45,7 milliárdos értéket is. A kereslet csökkenése főleg a nyár közepén látott számokhoz mérten látványos, július utolsó hetében ugyanis még például 99 milliárd forintnyi állampapírt kapkodtak el a magyarok.
A 34. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:
A lakossági állampapírok iránti erodálódó kereslet mögött több tényező is meghúzódhat, ide sorolható például a részvénypiacok szakadatlan menetelése által kiváltott, egyre csak növekvő kockázatvállalási kedv is, mely rendre újabb csúcsokra tolja az amerikai mellett a magyar részvénypiacot is. Az a rali pedig minden bizonnyal messze jár még a végétől, Jerome Powell, a Fed feje ugyanis múlt hét pénteki, Jackson Hole-ban elmondott beszédében meglepően erősen utalt arra, hogy az amerikai jegybank szeptemberi ülésén már csökkenteni fogja a kamatokat, ami jót tesz gyakorlatilag minden kockázati eszköznek.
Azt ugyanakkor továbbra sem lehet mondani, hogy a magyar lakossági állampapírpiacon ne lehetne erős vételeket találni: a FixMÁP-pal például 3 vagy 5 évre tudják maguknak biztosítani a lakossági befektetők az évi 6,5 százalékos hozamot, ami a jelenlegi inflációs környezetben egyértelműen reálhozamot jelent a vevőknek. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, jelenleg 2832 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.
A BMÁP-ból, mely jelenleg 2385 milliárd forintnyi tőkét tudhat magáénak, 4 és 6 éves futamidejű sorozatok léteznek, melyek kamata változik: egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból áll. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. A sorozatok e kamatbázis felett biztosítanak kamatprémiumot, melynek mértéke a 4 és a 6 éves sorozat esetében jelenleg 1 százalék, a 6 éves futamidejű sorozat esetében az utolsó 2 évben 1,5 százalék.
