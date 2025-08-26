Deviza
Állampapír: összeomlott a kereslet, már a korábbi sztárt sem veszik a magyarok - mi jön itt?

Nagyot csökkent az érdeklődés a lakossági államkötvények iránt az ÁKK friss adatai szerint, rég nem volt ilyen alacsony az értékesítési volumen a parketten. A lakossági állampapírok csökkenő vonzereje akár az átfogó részvénypiaci ralival is magyarázható, a visszaesés mértéke ugyanakkor mindenesetre meglepően jelentős.
Mészáros Gergő
2025.08.26, 08:40
Frissítve: 2025.08.26, 08:51

Tovább csökkent a lakossági állampapírok iránti kereslet a 34. héten az Államadósság Kezelő Központ tájékoztatása szerint: az ÁKK adataiból kiderült, a 34. héten mindössze 38,8 milliárd forintnyi lakossági állampapírra volt kereslet a piacon, alulmúlva ezzel még a 33. héten látott 45,7 milliárdos értéket is. A kereslet csökkenése főleg a nyár közepén látott számokhoz mérten látványos, július utolsó hetében ugyanis még például 99 milliárd forintnyi állampapírt kapkodtak el a magyarok.

LUS_IMG_3284 NGM, állampapír,
Drasztikusan csökken a lakossági állampapírok iránti kereslet itthon / Fotó: Kallus György

Drasztikusan csökken a lakossági állampapírok iránti kereslet itthon

A 34. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 18,00 milliárd forint, közel hárommilliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. 
  2. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 10,63 milliárd forint, másfél milliárddal kevesebb, mint egy héttel korábban. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 6,16 milliárd forint, 1,6 milliárddal kevesebb, mint a 33. héten. 
  4. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 3,46 milliárd forint, 0,5 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. 
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,34 milliárd forint, 0,2 milliárd forinttal kevesebb, mint a megelőző héten. 

A lakossági állampapírok iránti erodálódó kereslet mögött több tényező is meghúzódhat, ide sorolható például a részvénypiacok szakadatlan menetelése által kiváltott, egyre csak növekvő kockázatvállalási kedv is, mely rendre újabb csúcsokra tolja az amerikai mellett a magyar részvénypiacot is. Az a rali pedig minden bizonnyal messze jár még a végétől, Jerome Powell, a Fed feje ugyanis múlt hét pénteki, Jackson Hole-ban elmondott beszédében meglepően erősen utalt arra, hogy az amerikai jegybank szeptemberi ülésén már csökkenteni fogja a kamatokat, ami jót tesz gyakorlatilag minden kockázati eszköznek.

A kínálat továbbra sem gyenge a lakossági állampapírpiacon

Azt ugyanakkor továbbra sem lehet mondani, hogy a magyar lakossági állampapírpiacon ne lehetne erős vételeket találni: a FixMÁP-pal például 3 vagy 5 évre tudják maguknak biztosítani a lakossági befektetők az évi 6,5 százalékos hozamot, ami a jelenlegi inflációs környezetben egyértelműen reálhozamot jelent a vevőknek. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, jelenleg 2832 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.

A BMÁP-ból, mely jelenleg 2385 milliárd forintnyi tőkét tudhat magáénak, 4 és 6 éves futamidejű sorozatok léteznek, melyek kamata változik: egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból áll. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. A sorozatok e kamatbázis felett biztosítanak kamatprémiumot, melynek mértéke a 4 és a 6 éves sorozat esetében jelenleg 1 százalék, a 6 éves futamidejű sorozat esetében az utolsó 2 évben 1,5 százalék.

