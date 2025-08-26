Állampapír: összeomlott a kereslet, már a korábbi sztárt sem veszik a magyarok - mi jön itt?

Tovább csökkent a lakossági állampapírok iránti kereslet a 34. héten az Államadósság Kezelő Központ tájékoztatása szerint: az ÁKK adataiból kiderült, a 34. héten mindössze 38,8 milliárd forintnyi lakossági állampapírra volt kereslet a piacon, alulmúlva ezzel még a 33. héten látott 45,7 milliárdos értéket is. A kereslet csökkenése főleg a nyár közepén látott számokhoz mérten látványos, július utolsó hetében ugyanis még például 99 milliárd forintnyi állampapírt kapkodtak el a magyarok.

Drasztikusan csökken a lakossági állampapírok iránti kereslet itthon

A 34. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 18,00 milliárd forint, közel hárommilliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 10,63 milliárd forint, másfél milliárddal kevesebb, mint egy héttel korábban. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 6,16 milliárd forint, 1,6 milliárddal kevesebb, mint a 33. héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 3,46 milliárd forint, 0,5 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,34 milliárd forint, 0,2 milliárd forinttal kevesebb, mint a megelőző héten.

A lakossági állampapírok iránti erodálódó kereslet mögött több tényező is meghúzódhat, ide sorolható például a részvénypiacok szakadatlan menetelése által kiváltott, egyre csak növekvő kockázatvállalási kedv is, mely rendre újabb csúcsokra tolja az amerikai mellett a magyar részvénypiacot is. Az a rali pedig minden bizonnyal messze jár még a végétől, Jerome Powell, a Fed feje ugyanis múlt hét pénteki, Jackson Hole-ban elmondott beszédében meglepően erősen utalt arra, hogy az amerikai jegybank szeptemberi ülésén már csökkenteni fogja a kamatokat, ami jót tesz gyakorlatilag minden kockázati eszköznek.

A kínálat továbbra sem gyenge a lakossági állampapírpiacon

Azt ugyanakkor továbbra sem lehet mondani, hogy a magyar lakossági állampapírpiacon ne lehetne erős vételeket találni: a FixMÁP-pal például 3 vagy 5 évre tudják maguknak biztosítani a lakossági befektetők az évi 6,5 százalékos hozamot, ami a jelenlegi inflációs környezetben egyértelműen reálhozamot jelent a vevőknek. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, jelenleg 2832 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.