Befektetés: ezek a magyar részvények ralizhatnak nagyot – akad 40 százalékos hozamlehetőség is

A magyar tőzsde idei, harminc százalék feletti ralija mellett is akad még vonzó lehetőség a hazai részvények között. A kis és közepes méretű vállalatok papírjai között találni negyvenszázalékos felértékelődéssel kecsegtető befektetést is.
K. T.
2025.08.26., 08:03
Fotó: Shutterstock

Jó évet futnak idén a tőzsdék, a pesti börze pedig egészen kiemelkedő ralin van túl alig több mint négy hónappal 2025 vége előtt. A hazai tőkepiac első számú részvényindexe, a BUX 32 százalékot menetelt, a kis- és közepes méretű vállalati index, a BUMIX még erre a megsüvegelendő teljesítményre is rátett további egy százalékponttal, jó befektetésből pedig eddig sem volt hiány a hazai mezőnyben.

Számos jó befektetés akad még a pesti tőzsdén, több kisrészvény is jelentősen drágulhat / Fotó: Vémi Zoltán

Mindig vannak azonban későn ébredők, vagy olyanok, akiknek a kedvét a bőkezű hozamokról szóló hírek hozzák meg a részvénypiaci befektetéshez. Jó hír, hogy az elemzői várakozások alapján bőven van még két számjegyű hozamlehetőséggel kecsegtető magyar részvény a pesti tőzsdén jegyzett kis és közepes kapitalizációjú vállalatok között is.

Pedig a kispapírok sem maradtak ki az idei piaci fellendülésből, amely a BUX indexet is újabb és újabb csúcsokra hajtotta.

Bőven van példa nagy ralira a pesti tőzsdén

Az ANY Biztonsági Nyomda részvényei például 90 százalékkal értékelődtek fel, ha pedig a gáláns osztalékot is figyelembe vesszük – amire egyébként évente menetrendszerűen számíthatnak a befektetők –, akkor lényegében duplázni lehetett egy év alatt a nyomdacég részvényeivel.

Egy ekkora ralit követően az ANY-től rövid távon nem érdemes sokat várni, még ha a társaság 40 százalékkal megugró féléves eredménye biztató is, elsősorban a jövő évi osztalékkilátásokat illetően. A Concorde az előző héten vételről tartásra módosította az egyik legsikeresebb hazai kisrészvényre vonatkozó ajánlását, az – osztalék nélkül számított – céláruk szerint 15 százalékkal kerülhet lejjebb a mostani szintről a kurzus.

Az év eleje óta bő 30 százalékkal dráguló Duna House részvényeinél is valószínűsíthető a korrekció, legalábbis a Concorde elemzése alapján, céláruk 8 százalékos ereszkedést vetít előre.

A 15-15 százalékos emelkedést mutató Opus és Graphisoft Park papírjait pedig mostanra a valós értéküknek megfelelően kezelheti a piac.

Ezek a kisrészvények jelenthetik a legjobb befektetést

Van azonban öt, kis és közepes méretű magyar tőzsdei cég, amely az elemzői célárak alapján erősen alulértékelt lehet.

Ide tartozik a megújuló energiában és hulladékgazdálkodásban utazó Alteo, amely a tőzsdén tudta tartani a lépést a BUX indexszel, a 30 százalék feletti hozamot követően is maradhatott még a papírban 15 százalékos felértékelődési lehetőség az MBH Bank elemzése alapján, amely ezzel együtt tartást javasol.

 

A bankház szerint a Masterplast részvényeit érdemes most venni, az építőipari anyagokat gyártó vállalat a lakásfelújítási hullámból és az építőipar éledezéséből is profitálhat hosszabb távon. Az MBH célárfolyama alapján ötödével érhet többet a jelenlegi árfolyamnál a részvény.

A Concorde két másik hazai részvény mellett tette le a voksát, melyek egyaránt közel 25 százalékkal ralizhatnak. Az AutoWallis részvényei egyéves távlaton érhetnek el ekkora hozamot, a Waberer’s papírjai viszont a következő négy hónapban ennyivel árazódhatnak át.

Az összes hazai small- és midcap közül egy zöldrészvény tartogathatja a legnagyobb hozamlehetőséget. Az OTP Bank legfrissebb elemzése szerint a PannErgy közel 40 százalékos rali előtt állhat, ezért vételre ajánlják a geotermikus energiát hasznosító társaság részvényeit.

 

