Pirosba borult Európa, kifejezetten gyengén kezdték a napot a tőzsdék

A hazai befektetők az MNB 14 órai kamatdöntésére figyelnek, a tágabb piacot viszont az Amerikából származó friss hírek aggasztják. A BÉT kisebb mínuszban rajtolt, a forint sincs túl jó formában.
Mészáros Gergő
2025.08.26, 09:08

Többnyire mínuszban nyitottak a pesti parkett nagyjai, a BÉT blue chipjei közül egyedül a Mol tudott erősödni a keddi kezdő gongszót követően. A BUX index 0,3 százalékos mínuszban, 104 512 ponton nyitott.

20240827_BET_001_VZ, bét,
Gyenge nap után folytatódik a kereskedés kedden a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán

Pirosba borultak a részvénypiacok világszerte, a BÉT sem úszta meg

Az OTP 0,6 százalékkal 30 190 forintig, a Richter 0,3 százalékkal 10 560 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal 1970 forintig süllyedt a kezdő gongszót követően, a Mol viszont emelkedni tudott, 0,34 százalékkal 2946 forintig emelkedett az árfolyam az első percekben.

A nyugat-európai piacoknak még ennél is gyengébb rajtjuk volt, a német DAX 0,6, a francia CAC 1,4, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,9 százalékos mínuszban rajtolt. Az amerikai részvénypiactól kisebb mínuszt várnak a befektetők a nyitást követően, a tengerentúli indexek határidős jegyzései 0,1-0,2 százalékos pirosban járnak.

A forint gyengén fordult rá az MNB kamatdöntésének napjára, a hazai deviza még annak ellenére sincs jó formában, hogy gyakorlatilag minden piaci várakozás a kamattartás felé mutat a Varga Mihály vezette testület döntését tekintve. A forint az euróval szemben 397,1 környékén jár, hetek óta nem látott magasságokban, míg a dollár áttörte a 340-es szintet, 341,5-en jár a kereszt a tőzsdenyitás környékén.

