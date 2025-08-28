Lassan erodálódik a forint árfolyama, erősödik a svájci frank

Lefelé sodródik a forint árfolyama csütörtök délelőtt a bankközi devizapiacon.
Az euró 0,3 százalékkal erősödve, 11 óra után már 397,3 forint közelében jár, míg a dollár kurzusa 0,2 százalékkal, 341 forint fölé nőtt.
A legnagyobb mértékben, közel 0,4 százalékkal, azonban a svájci frank ellenében veszített értékéből a magyar pénznem. Egy frank már 425,88 forintot kóstált késő délelőtt. A svájci bruttó hazai termék az első negyedévben 0,1 százalékkal nőtt az előző három hónaphoz képest – derül ki a svájci gazdasági államtitkárság csütörtöki jelentéséből. Éves bázison pedig a helvét GDP 1,2 százalékkal emelkedett.
A brit fonttal, a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben 0,2 százalékkal került lejjebb a forint.
Az euró némileg erősödött a zöldhasúhoz mérten. A közösségi deviza egysége 1,1647 dollárig kapaszkodott.
Az elemzők szerint azonban az EUR/USD keresztárfolyam jelentős lefelé irányuló nyomásnak van kitéve, a medvék dominálnak a jelenlegi kereskedési szakaszban.
Mivel pedig a devizapár nehezen tartja magát a kritikus technikai szintek felett, a kereskedők árgus szemmel figyelik a lehetséges összeomlási forgatókönyveket, amelyek felgyorsíthatják a csökkenést.
A piaci dinamika a hangulat változását jelzi, az eladási lendület erősödik, mivel a felfelé irányuló kísérletek megtörtek a kulcsfontosságú 1,165-nél húzódó ellenállási területen.
