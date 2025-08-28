Nvidia: vége lehet a boomnak, mindenki Kínát figyeli – Trump már lépett!

Szemgyönyörködtető számokkal teli negyedéves gyorsjelentést tett le az asztalra a szerdai New York-i tőzsdezárást követően az Nvidia, ennek ellenére 3 százalék feletti mértékben csökkent a részvényárfolyama, köszönhetően a jövőbeni kilátásokkal kapcsolatban megfogalmazódott kérdőjelekre.
Persze volt miből engedni, hiszen a cég részvényralija az idén eddig 35 százalékos árfolyamyereséget hozott. Az éjszakai esést az eredményezte, hogy a világ legértékesebb, 4428 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú börzén jegyzett vállalata jelezte, hogy
nem fenntartható az utóbbi két év rendkívül dinamikus növekedési tempója,
a mesterségesintelligencia-alkalmazások kiszolgálásának technikai hátterét adó nagy teljesítményű csipek szállításában kisebb törés következhet be. Az igényeket nem lehet az égig srófolni, vissza kell térni a Földre, s ezt az üzenetet dekódolták a befektetők.
A cégvezetés az Nvidia a folyó pénzügyi évének harmadik, októberrel záruló negyedében 54 milliárd dolláros bevétellel számol, ez ugyan nagyjából egybecseng a Wall Street várakozásaival, de a sokan 60 milliárd dollár környékére becsülték a negyedéves forgalmat. A dinamika lassulásának hátterében
Ez utóbbinak a kezelése sürgető feladat. Áprilisban a Trump-adminisztráció szigorított az adatközpont-processzorok kínai ügyfeleknek történő exportjára vonatkozó korlátozásokon, gyakorlatilag kizárva az Nvidiát a piacról.
Átértékelve a dolgokat Washington a közelmúltban 15 százalékos jutalék megfizetése fejében enyhítette egyes mesterséges intelligencia csipek kínai exportját érintő, saját maga által elrendelt korlátozásokat, de ennek a jótékony hatása még nem érezhető az Nvidia forgalmán.
Sőt a washingtoni direkt beavatkozás a piaci folyamatokba rendkívül komoly jogi és pénzügyi kockázatokkal jár, melyek szintén kezelendők. Trumpék nem foglalták törvénybe a jutalékfizetési kötelezettséget, így az egyelőre lóg a levegőben. Peking ugyanakkor arra ösztönözte a kínai gazdasági szereplőket, hogy ne használjanak amerikai technológiát a mesterséges intelligencia rendszerekben.
Az Nvidia egyébként a második negyedévben nem adott el a legfejlettebb, H20 mesterségesintelligencia-csipjeiből kínai ügyfeleknek, ami körülbelül 4 milliárd dolláros bevételkiesést jelentett számára. Ilyen körülmények között megbízható becslést nem tudtak adni az elemzők az Nvidia várható kínai bevételeiről.
Az Nvidiát követő elemzők bevételbecslései között 15 milliárd dolláros szórás volt, ilyen szélesre még egyszer sem nyílt az olló az egyes prognózisok között. A piaci bizonytalanságok ellenére a vállalat társalapító-vezérigazgatója töretlenül bízik a jövőben.
Az előttünk álló fejlődési lehetőség óriási, az évtized végére 3-4 ezermilliárd dolláros MI-infrastruktúra-költéseket látunk, csak Kínában évi 50 százalékos bővülés várható ezen a területen
– nyugtatgatta a kedélyeket Jensen Huang vezérigazgató a gyorsjelentés publikálását követő elemzői tájékoztatón, cáfolva, hogy az MI-infrastruktúra kiépítése iránti érdeklődés alábbhagyna. Legfeljebb szélesedik a piac és több szereplőssé válik, de az építkezés folyamatos, az adatközpontok gombamód szaporodnak.
Az Nvidia a július 27-én zárult második üzleti negyedévében a legtöbb területen felülmúlta az elemzői várakozásokat, a főbb számai a következőképpen alakultak:
Az autóipari szegmens 586 millió dolláros árbevételt generált, ami kissé elmarad a becslésektől.A vállalat további 60 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást is jóváhagyott. Az Nvidia a második negyedév végén 14,7 milliárd dolláros csúszásban volt a korábbi visszavásárlási tervében lefektetett összegtől.
