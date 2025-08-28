Nvidia: vége lehet a boomnak, mindenki Kínát figyeli – Trump már lépett!

Szemgyönyörködtető számokkal teli negyedéves gyorsjelentést tett le az asztalra a szerdai New York-i tőzsdezárást követően az Nvidia, ennek ellenére 3 százalék feletti mértékben csökkent a részvényárfolyama, köszönhetően a jövőbeni kilátásokkal kapcsolatban megfogalmazódott kérdőjelekre.

Az Nvidia részvénye 35 százalékkal drágult az idén a szerdai 3 százalékos esést megelőzően / Fotó: FilipArtLab

Persze volt miből engedni, hiszen a cég részvényralija az idén eddig 35 százalékos árfolyamyereséget hozott. Az éjszakai esést az eredményezte, hogy a világ legértékesebb, 4428 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú börzén jegyzett vállalata jelezte, hogy

nem fenntartható az utóbbi két év rendkívül dinamikus növekedési tempója,

a mesterségesintelligencia-alkalmazások kiszolgálásának technikai hátterét adó nagy teljesítményű csipek szállításában kisebb törés következhet be. Az igényeket nem lehet az égig srófolni, vissza kell térni a Földre, s ezt az üzenetet dekódolták a befektetők.

A kínai piac kulcsfontosságú az Nvidia számára

A cégvezetés az Nvidia a folyó pénzügyi évének harmadik, októberrel záruló negyedében 54 milliárd dolláros bevétellel számol, ez ugyan nagyjából egybecseng a Wall Street várakozásaival, de a sokan 60 milliárd dollár környékére becsülték a negyedéves forgalmat. A dinamika lassulásának hátterében

a keresletbővülés természetes kifulladása,

a versenytársak megerősödése

és a kínai piaci bonyodalmak állnak

Ez utóbbinak a kezelése sürgető feladat. Áprilisban a Trump-adminisztráció szigorított az adatközpont-processzorok kínai ügyfeleknek történő exportjára vonatkozó korlátozásokon, gyakorlatilag kizárva az Nvidiát a piacról.

Átértékelve a dolgokat Washington a közelmúltban 15 százalékos jutalék megfizetése fejében enyhítette egyes mesterséges intelligencia csipek kínai exportját érintő, saját maga által elrendelt korlátozásokat, de ennek a jótékony hatása még nem érezhető az Nvidia forgalmán.

Trump leszedné a sápot az Nvidia kínai csipexportjáról is

Sőt a washingtoni direkt beavatkozás a piaci folyamatokba rendkívül komoly jogi és pénzügyi kockázatokkal jár, melyek szintén kezelendők. Trumpék nem foglalták törvénybe a jutalékfizetési kötelezettséget, így az egyelőre lóg a levegőben. Peking ugyanakkor arra ösztönözte a kínai gazdasági szereplőket, hogy ne használjanak amerikai technológiát a mesterséges intelligencia rendszerekben.