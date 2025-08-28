A hibridek átka utolérte az egyik legnagyobb kínai gyártót

Mély csalódást keltő negyedéves beszámolót tett közzé a kínai új generációs autógyártás egyik meghatározó társasága, a Li Auto, ráadásul emellé borús kilátásokat is csatolt. A hibridek egyik legnagyobb gyártójának mind a bevétele, mind a nyeresége messze elmaradt az elemzői várakozásoktól. Forgalma a júniussal zárult második negyedévben 30,2 milliárd jüan (4,22 milliárd dollár) volt, miközben a Bloomberg elemzői konszenzusa 32,47 milliárdot várt ezen a soron.
Az adózott nyereség 1,1 milliárd jüanos (153 millió dollár) szintje is alatta maradt az 1,3 milliárdos piaci prognózisnak. A profit 70 százalékkal alacsonyabb az első negyedévben elértnél, míg az egy évvel korábbihoz képest 0,4 százalékos a mínusz. A bruttó haszonkulcs 20,1 százalékos volt, azaz 60 bázispontot javult az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
A tárgyidőszakban a Li Auto 111 074 autót értékesített, ez 2,3 százalékos előrelépés éves, és 19,6 százalékos negyedéves összehasonlításban. Az autógyártó június közepén már figyelmeztetett, hogy nem tudja hozni a 123–128 ezer darabos negyedéves értékesítési tervét, a célszámot 108 ezerre vitte le a kereskedőhálózatában tapasztalt átmeneti nehézségekre hivatkozva.
Ezt végül sikerült enyhén túlteljesíteni, de a folyó negyedévre kiadott, 90–95 ezer új generációs autó eladására vonatkozó előrejelzés hideg zuhanyként hatott, a hongkongi tőzsdén jegyzett árfolyam 3,5 százalékot zuhant erre a bejelentésre – és persze az egész gyorsjelentésre.
A várható visszaesés 38–41 százalékos, s nagyjából hasonló mértékű bevételcsökkenést is előrevetített a Li Auto, amely így 24,8–26,2 milliárd jüanos forgalommal kalkulál az októberrel záruló három hónapra.
A drasztikus csökkenés csak részben magyarázható a kereskedői gondokkal, abban a kínai autópiacon egyre erősödő keresleti problémák is benne vannak. A Li Auto most a hibridek iránti igények gyors csökkenésével szembesül, miközben a villanyautók forgalma dinamikusan nő.
Az ő portfóliójuk azonban döntően a kiterjesztett hatótávolságú hibrid járművekre (EREV – extended-range electric vehicles) épül – azaz a legtöbb modelljükben megtalálható egy benzines hatótávolság-növelő kiegészítő motor, amely generátorként utántölti az akkumulátorokat, miközben az autót kizárólag elektromotor hajtja.
A Li Auto csak az idén dobta a kínai piacra az első tisztán elektromos autóit,
köztük a nagy sikert arató i8 SUV modellt, de ezek jelenleg még marginális arányt képviselnek a portfóliójában.
A társaság júliusban már csak 30 731 járművet értékesített, ami 40 százalékos visszaesés az egy évvel korábbihoz képest, és ez sorban már a második negatív dinamikával zárult hónap. A júniusi bontás már elérhető, eszerint a Li Auto modelljei a következő forgalmi adatokat produkálták, zárójelben az éves változás:
Tavaly a Li Auto összesen 500 508 járművet adott el, ami 33 százalékos növekedés a 2023-as 376 030 darabhoz képest. Az idén ez a lendület biztosan megtörik.
Hivatalosan is megelőzte a Teslát a BYD az európai újautó-piacon
Júliusban nőtt ugyan a forgalom az autókereskedésekben, de a héthavi statisztika még mindig a piac zsugorodását jelzi. Az európai piacon a BYD alaposan rávert a Teslára, míg a Volkswagen egyeduralmát semmilyen veszély sem fenyegeti. A BYD-t viszont a SAIC még megelőzi az értékesítési statisztikában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.