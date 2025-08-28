A hibridek átka utolérte az egyik legnagyobb kínai gyártót

Mély csalódást keltő negyedéves beszámolót tett közzé a kínai új generációs autógyártás egyik meghatározó társasága, a Li Auto, ráadásul emellé borús kilátásokat is csatolt. A hibridek egyik legnagyobb gyártójának mind a bevétele, mind a nyeresége messze elmaradt az elemzői várakozásoktól. Forgalma a júniussal zárult második negyedévben 30,2 milliárd jüan (4,22 milliárd dollár) volt, miközben a Bloomberg elemzői konszenzusa 32,47 milliárdot várt ezen a soron.

Hiába szemet gyönyörködtető a Li Mega családi EREV hibrid autója, a kínai vásárlók ezt is inkább elektromos változatban vennék / Fotó: NurPhoto via AFP

Az adózott nyereség 1,1 milliárd jüanos (153 millió dollár) szintje is alatta maradt az 1,3 milliárdos piaci prognózisnak. A profit 70 százalékkal alacsonyabb az első negyedévben elértnél, míg az egy évvel korábbihoz képest 0,4 százalékos a mínusz. A bruttó haszonkulcs 20,1 százalékos volt, azaz 60 bázispontot javult az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

A hibridek iránti kereslet csökkenésétől szenved a Li Auto

A tárgyidőszakban a Li Auto 111 074 autót értékesített, ez 2,3 százalékos előrelépés éves, és 19,6 százalékos negyedéves összehasonlításban. Az autógyártó június közepén már figyelmeztetett, hogy nem tudja hozni a 123–128 ezer darabos negyedéves értékesítési tervét, a célszámot 108 ezerre vitte le a kereskedőhálózatában tapasztalt átmeneti nehézségekre hivatkozva.

Ezt végül sikerült enyhén túlteljesíteni, de a folyó negyedévre kiadott, 90–95 ezer új generációs autó eladására vonatkozó előrejelzés hideg zuhanyként hatott, a hongkongi tőzsdén jegyzett árfolyam 3,5 százalékot zuhant erre a bejelentésre – és persze az egész gyorsjelentésre.

A várható visszaesés 38–41 százalékos, s nagyjából hasonló mértékű bevételcsökkenést is előrevetített a Li Auto, amely így 24,8–26,2 milliárd jüanos forgalommal kalkulál az októberrel záruló három hónapra.

Hónapról hónapra esnek vissza az eladások

A drasztikus csökkenés csak részben magyarázható a kereskedői gondokkal, abban a kínai autópiacon egyre erősödő keresleti problémák is benne vannak. A Li Auto most a hibridek iránti igények gyors csökkenésével szembesül, miközben a villanyautók forgalma dinamikusan nő.