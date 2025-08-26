Közel a tőzsdei listázás: kiderült mennyit kérnek majd a svéd fintech részvényeiért

Egyre több információ derül ki a svéd fintech, a Klarna közelgő tőzsdei bevezetéséről, így már az is kiderült, hogy a listázás során 13–14 milliárd dollár közötti értékre értékelik majd a vállalatot.

A Klarna régóta készül a tőzsdére / Fotó: NurPhoto via AFP

A Klarna sokkal olcsóbban debütál, mint azt 2021-ben remélték

Mindez hatalmas visszalépés a Magyarországon is jelen lévő, főként a vásárolj most, fizess később (buy now, pay later, BNPL) megoldásairól ismert vállalat számára, hiszen 2021-ben a japán Softbanktól ennek a sokszorosán, mintegy 46 milliárd dolláros értékeltségen vont be tőkét. A Klarna a listázás során mintegy egymilliárd dollárt szeretne felhajtani, miután a korábbi terveket Donald Trump amerikai elnök áprilisi vámbejelentései és az utána következő tőzsdei lejtmenet alatt szüneteltették.

A cég tavasszal még 15 milliárd dolláros értékeltség mellett kívánt tőzsdére lépni, így az új, a cég részvényeinek árfolyamát 34–36 dollár között meghatározó értékeltség még ahhoz képest is visszalépés – idézi fel a Reuters. Ugyanakkor

ha az elmúlt hetek tőzsdei bevezetéseit vesszük alapul, akkor a Klarna is gyorsan növelheti értékét, hasonlóan a Figmához vagy a Circle-höz, melyek részvényei a bevezetési ár felett 333, illetve 864 százalékon tetőztek a listázást követő napokban, de a bevezetési ár több mint duplájára kúszott fel a kereskedés kezdete utáni napokban a Bullish árfolyama is.

Az LSEG adatai szerint a 20 legnagyobb amerikai listázás idén az első napi kereskedés során a részvények árfolyamának 36 százalékos átlagos emelkedésével járt. A Klarna a bevezetés közeledtével azt is elárulta, hogy a második negyedévben az összehasonlítható bevétele 20 százalékos éves növekedés után 823 millió dollárt tett ki, míg a korrigált üzemi eredmény egymillió dolláros növekedés után mintegy 29 millió dollár volt ezen időszakban.