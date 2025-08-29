Nincs erő a forintban, egyre csúnyább, ami a pesti tőzsdén megy

Kiengedett a hétvégéhez közeledve a forint péntek délelőtt. A haza fizetőeszköz az euróhoz és a dollárhoz képest is kissé gyengült délig.
Az euró jegyzése a kora reggeli 396,6-es szintről 397,1 forintig emelkedett, ami 0,1 százalékos drágulás az euró szempontjából. A dollárral szemben 0,2 százalékkal gyengült a magyar pénz, ez 340,2 forintos keresztárfolyamot jelent a hajnali 339,6-es szintet követően.
A régiós devizák is drágulnak, leginkább a cseh korona, amelyet 0,3 százalékkal jegyeznek magasabban. A lengyel zlotyhoz mérten csupán pár százalékpontnyit rontott a forint.
A piacok délután a tengerentúli PCE inflációs adatra figyelnek, az elemzők szerint júliusban 2,6 százalékon maradhatott az áremelkedés üteme az Egyesült Államokban.
A pesti tőzsdén erősödtek a mínuszok a kezdeti enyhe lefordulás után. A BUX index 0,7 százalékkal 103 065 pontig esett délig. A hazai blue chip részvényeket kivétel nélkül adják a tőzsdézők. Az OTP 1 százalékkal, a Mol 0,8 százalékkal, a Richter 0,2 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 0,6 százalékkal esik.
Nyugat-Európában is pesszimista a hangulat a hét utolsó kereskedési napján. A frankfurti DAX index 0,4 százalékot esett, a párizsi CAC 40 0,35 százalékkal ereszkedik, a londoni FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.
