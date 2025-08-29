Nincs erő a forintban, egyre csúnyább, ami a pesti tőzsdén megy

Kiengedett a hétvégéhez közeledve a forint péntek délelőtt. A haza fizetőeszköz az euróhoz és a dollárhoz képest is kissé gyengült délig.

Gyengén muzsikál a forint pénteken, a pesti tőzsdén is az eladók diktálják a tempót / Fotó: Final Version Studio / Shutterstock

Az euró jegyzése a kora reggeli 396,6-es szintről 397,1 forintig emelkedett, ami 0,1 százalékos drágulás az euró szempontjából. A dollárral szemben 0,2 százalékkal gyengült a magyar pénz, ez 340,2 forintos keresztárfolyamot jelent a hajnali 339,6-es szintet követően.

A régiós devizák is drágulnak, leginkább a cseh korona, amelyet 0,3 százalékkal jegyeznek magasabban. A lengyel zlotyhoz mérten csupán pár százalékpontnyit rontott a forint.