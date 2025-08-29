Remek hírt kapott a forint, az egekbe szökött az amerikai kamatvágás esélye

Az amerikai személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexe szerint a maginfláció júliusban szezonálisan kiigazított éves szinten 2,9 százalékot ért el, ami megfelel a becsléseknek, ám magasabb a júniusi értéknél – közölte pénteken az Amerikai Gazdasági Elemzési Hivatal (BEA).

Egyre biztosabb a szeptemberi amerikai kamatvágás, kedvező hír a forintnak / Fotó: NurPhoto via AFP

Ennél szinte még fontosabb, hogy havi szinten a maginflációs index 0,3 százalék volt júliusban, ami szintén megfelel a várakozásoknak. Az előzetes elemzői vélemények szerint ugyanis, ha ez a mutató elérte volna a 0,5 százalékot, a befektetőknek el kellett volna gondolkodniuk, hogy valóban joggal számítanak-e a Fed, azaz az amerikai jegybank szeptemberi kamatvágására.

Mivel azonban az infláció jóval a kritikus szint alatt maradt, a CME FedWatch adatai szerint a piacok jelenleg már 87,2 százalékos valószínűséggel árazzák be, hogy a Fed lazítani fog szeptember 17-i ülésén, mégpedig a 400–425 bázispontos sávban.

A részvényekbe, kriptodevizákba és az árupiaci piacon befektetők ennél jobb hírt nem is kaphattak volna, erre várnak hónapok óta.

Ráadásul nem egy fokozatos piaci hangulatváltozásról van szó. A drámai fordulat szinte azonnal bekövetkezett, miután a PCE-adatok nyilvánosságra kerültek. Amikor pedig a piacok ilyen határozottan mozognak, az általában azt jelenti, hogy valami nagy dolog készülődik.

Az amerikai kamatcsökkentés az euróra, a forintra és a többi európai devizára nézve is kedvező, hiszen gyengíti a dollárt.

A forint árfolyama nem nagyon mozdult

Ennek ellenére a forint piacán péntek délután nagy változást nem látni, az euró továbbra is 396,9 körül ingadozik, s a zöldhasú is erősödött némileg a forinttal szemben. Jelenleg 340 forint körül mozog.

Az euró-dollár keresztárfolyam napi szinten még mindig mínuszban van délután 4 óra körül, de már csak egy hajszállal marad a csütörtöki záró alatt, utoljára 1,1673-on állt.