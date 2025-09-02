Pénzügyi központtá válna Abu-Dzabi, és ezért bőségesen megjutalmazza a városban tanyát verő alapkezelőket

Busás jutalomban részesült az Abu-Dzabi mellett elköteleződő Brevan Howard Asset Management, miután az alapkezelő kisebbségi részesedését az emírségi Lunate szerezheti meg. Az ügylet azért is különleges, mert ritkaság, hogy egy fedezeti alap saját magát is áruba bocsájtja. A Lunate emellett 2 milliárd dollárral járul hozzá a hedge fund legújabb alapjához, melyet Abu-Dzabi pénzügyi szabadkereskedelmi övezetében, az ADGM-ben hoznak létre, és amely helyi és nemzetközi befektetőkre is számít.

Abu-Dzabi a Közel-Kelet pénzügyi központja lenne / Fotó: Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

Abu-Dzabi már korábban is fontos volt a Brevan Howard életében, most jutalmat is kapott

A Brevan Howard mintegy 34 milliárd dollárnyi eszköz felett rendelkezik, melyből 10 milliárd dollár sorsáról az emírségből döntenek, többről, mint a cég New York-i vagy londoni munkatársai. Az alapkezelő társalapítója, Trifon Natsis is az Egyesült Arab Emírségek fővárosába költözött. Az ügyletről hónapok óta tárgyaltak, és a Lunate választása azért esett a Brevan Howardra, mert a társaság mély gyökerekkel rendelkezik a térségben – írja a Bloomberg. Alan Howard, a cég társalapítója szerint az együttműködés a vállalat elkötelezettségét is tükrözi a régió felé.

A megállapodás azt is világosan jelzi, hogy Abu-Dzabi hálás a városba költöző pénzügyi szereplőknek,

miután évek óta igyekszik versenyre kelni a szomszédos Dubajjal, melynek ugyanakkor a közelsége az emírségek szuverén vagyona mellett szintén vonzóvá teszi a várost. Az emírségek szövetségének és az azt alkotó emírségeknek önállóan is jelentős vagyon áll a rendelkezésükre, amit számos állami kötődésű forrás egészít ki, így a hedge fundok okkal remélhetik, hogy a közel 4 ezermilliárd dolláros vagyon egy részének kezelésében szerepet kaphatnak. A 2023-ban létrehozott Lunate mintegy 110 milliárd dollár sorsáról rendelkezik, melynek egy része az ADQ szuverén vagyonalaptól érkezik.

Abu-Dzabi is igyekszik gazdaságát sokszínűbbé tenni, ami a jövő felé vezető utat és az olajpiac kilengéseitől való szabadulást egyaránt segíti, és már több globális alapot is sikeresen a városba csábított, legyen szó a Marshall Wae-ről, a Rokos Capital Managementről vagy épp a Hudson Bay Capital Managementről. Az emírség a városba érkező hedge fundok alapjaiba is előszeretettel fektet, így az ezermilliárd dollár felett rendelkező Abu Dhabi Investment Authority pénze megtalálható a Jain Capital befektetései mögött és más alapok kezelt vagyonában is.