Aludtak egy jót a befektetők, aztán megtörtént a csoda: másnapra feltámadt a Megakrán

Szerdán délután kereskedési időben tette közzé idei első féléves gyorsjelentését a Megakrán, amire képtelen volt érdemben reagálni a piac, bár az egész napos szendergés végén kirajzolódott egy olyan jel az árfolyamgrafikonon, amilyennel a matematikatanárok szokták ijesztgetni a nebulókat. Ám csütörtökön délelőtt végre felébredt szendergéséből az alvó papír és 7 százalékos felpattanással nyugtázta a pozitív EBITDA-t és a menedzsment optimizmusát.
A társaság az első félévet veszteséggel zárta, de továbbra is fenntartja várakozását, hogy a normál piaci körülmények visszatérésével a rendelkezésére álló erőforrások kihasználtsága javulhat és ezáltal tevékenysége a jövőben nyereséges lehet
– olvasható a gyorsjelentésben.
Az értékesítés nettó árbevétele 1,19 milliárd forint volt az idei első félévben, szemben a bázisidőszakban elért 1,25 milliárddal. A nettó eredmény 269 millió forint veszteség, szemben az előző év azonos időszakának 138 milliós veszteségével.
De legalább a 25 millió forintot közelítő EBITDA pozitív maradt, bár itt is jelentős a visszaesés a tavalyi 181 millióhoz képest.
A társaság első félévi árbevételének bő 59 százalékát a daruzás és gépbérlet szegmens adta, közel 39 százalékát pedig a géptelepítés üzletág.
A harmadik pillérként szolgáló szerkezetszerelés üzletágnak az építőipar visszaesése miatt az első félévében nem volt árbevétele.
A Megakrán – az előző évekhez hasonlóan – a beruházások támogatása, valamint a jelentkező piaci változásokra való gyors reagálás érdekében a szervezetét, valamint eszközparkját a továbbiakban is fenn kívánja tartani és folyamatosan tovább bővítené a költséghatékonyság figyelembevétele mellett.
Nem ismeretlen a kispapírokra spekulálók körében a Megakrán. Tavasszal a kriptobefektetési tervek nyomán lőtt ki az árfolyam. Ám a mostani gyorsjelentésben a kriptobefektetések közel 13 milliós fordulónapi értékvesztéssel szerepelnek.
Míg augusztus végén az ukrajnai újjáépítési spekulációk és az Otthon Start program várakozásai nyomán indult Épduferr rali kifulladásakor vette át az építőipari szektor stafétáját egy napra az 50 milliós forgalommal felpattanó Megakrán.
A filléres kispapír árfolyama 2021-ben a 10 forintot nyaldosta, most
hónapok óta 4-6 forint között jegyzik. Miközben az egy részvényre jutó saját tőke 13 forint.
