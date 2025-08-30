Nem lankad a kispapírrali: most ez a részvény a soros – rövidtávon nagyobbat mehetnek, mint a blue chipek

Izgalmas stafétaváltásnak lehettünk tanúi pénteken délelőtt a pesti parketten. Amíg az elmúlt időszakban elképesztő emelkedést produkáló Épduferrt közel 50 milliós forgalommal beadták a piacon, addig hasonló mennyiségű tőke áramlott a nagyot pattanó Megakránba. Fórumozó kisbefektetők úgy tartják, a kispapírrali motorja, hogy a kisebb részvények rövidtávon nagyobbat mennek, mint a blue chipek.

Kispapírrali: egymásnak adják a stafétát a részvények / Fotó: Vémi Zoltán

Profitrealizálás indult

Bár még csütörtökön is napi 9 százalékot lehetett keresni az Épduferrel, de a dunaújvárosi építőipari cég piacán már délután lehetett látni a rali kifulladásának jeleit.

Nem is a napi felpattanások voltak igazán érdekesek az Épduferr esetében, sokkal feltűnőbb hogy három hónapja 4 forinton forgott a részvény, míg a napokban már 25 forinton jegyezték. De bő egy hónapja is csak 6 forinton cincogott a kurzus. Vagyis ezen a kispapíron négy hét alatt négyszerezni lehetett a befektetést. Ilyen felértékelődésnek az éves jelentés alapján fundamentális háttere nem lehetett a dunaújvárosi építőipari cég esetében.

Már csütörtökön megtorpant a rali, bár ekkor még pluszban zárt a részvény. Péntek délelőtt azonban már

közel 5 százalékot szánkázott a kispapír, majd 50 milliós forgalommal.

És amíg csütörtökön még 22 forintnál jelentek meg a vásárlók, pénteken már 21 forint közelében csipegették a részvényt.

Mit hoz a szeptemberi start?

Benne van a pakliban, hogy csak erőt gyűjt a piac az újabb spekulációs roham előtt. Ám ilyen meredek emelkedés után egy hasonlóan drámai kiárazódás sem kizárt. Mindenestre, az újabb spekulációs roham mellett szól, hogy a