Nem lankad a kispapírrali: most ez a részvény a soros – rövidtávon nagyobbat mehetnek, mint a blue chipek

Kifulladt az elmúlt hetekben meredeken emelkedő Épduferr ralija. Nagy forgalommal beadták a részvényt. Ám egy másik filléres papír, a Megakrán vette át a stafétát 50 milliós délelőtti forgalommal.
Faragó József
2025.08.30, 08:00

Izgalmas stafétaváltásnak lehettünk tanúi pénteken délelőtt a pesti parketten. Amíg az elmúlt időszakban elképesztő emelkedést produkáló Épduferrt közel 50 milliós forgalommal beadták a piacon, addig hasonló mennyiségű tőke áramlott a nagyot pattanó Megakránba. Fórumozó kisbefektetők úgy tartják, a kispapírrali motorja, hogy a kisebb részvények rövidtávon nagyobbat mennek, mint a blue chipek.

kispapírrali
Kispapírrali: egymásnak adják a stafétát a részvények / Fotó: Vémi Zoltán

Profitrealizálás indult 

Bár még csütörtökön is napi 9 százalékot lehetett keresni az Épduferrel, de a dunaújvárosi építőipari cég piacán már délután lehetett látni a rali kifulladásának jeleit.  

Nem is a napi felpattanások voltak igazán érdekesek az Épduferr esetében, sokkal feltűnőbb hogy három hónapja 4 forinton forgott a részvény, míg a napokban már 25 forinton jegyezték. De bő egy hónapja is csak 6 forinton cincogott a kurzus. Vagyis ezen a kispapíron négy hét alatt négyszerezni lehetett a befektetést. Ilyen felértékelődésnek az éves jelentés alapján fundamentális háttere nem lehetett  a dunaújvárosi építőipari cég esetében.

Már csütörtökön megtorpant a rali, bár ekkor még pluszban zárt a részvény. Péntek délelőtt azonban már 

közel 5 százalékot szánkázott a kispapír, majd 50 milliós forgalommal. 

És amíg csütörtökön még 22 forintnál jelentek meg a vásárlók, pénteken már 21 forint közelében csipegették a részvényt.  

Mit hoz a szeptemberi start?

Benne van a pakliban, hogy csak erőt gyűjt a piac az újabb spekulációs roham előtt. Ám ilyen meredek emelkedés után egy hasonlóan drámai kiárazódás sem kizárt. Mindenestre, az újabb spekulációs roham mellett szól, hogy a 

jövő héten indul az Otthon Start program, mely a BÉT építőipari szektorában kínál sztorit. 

Másik pályán folytatódik a kispapírrali

Nem ismeretlen a kispapírokra spekulálók körében a Megakrán. A magyarországi emeléstechnikai piac egyik legmeghatározóbb vállalata. Tevékenységének két fő szegmense az emeléstechnikai szolgáltatások, úgy mint daruzási szolgáltatások mobil autódarukkal, személy- és teheremelő gépek bérbeadása, valamint a termelő vállalatok számára biztosított komplett géptelepítési szolgáltatások. Emellett a papír a Bitcoin befektetései miatt is izgalmas. 

Májusban láthattunk már egy ralit a Megakrántól. Vonzza a spekulációt a részvény, hiszen 

filléres papír, már 5 forint felett elszabadulnak az indulatok.

A július közepén még 4 forint alatt jegyzett részvény árfolyama ma délelőtt már a 6 forintot közelítette.

