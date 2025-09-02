Egyre nagyobb a baj, szökik az energia a BYD motorjából

Valami nem stimmel a BYD-nél, az új generációs autógyártás piacvezetője múlt pénteken saját mércéjével mérten gyatra negyedéves üzleti adatokat publikált, kedden pedig az augusztusi, langyosnak mondható értékesítési adatokkal szomorította tovább részvényeseit, 0,3 százalékkal erodálva a sencseni tőzsdén jegyzett papír árfolyamát.

A BYD júliushoz képest javított ugyan, de éves összevetésben stagnálnak az eladásai / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Szegeden gyárat építő társaság egyre több bukkanóval találkozik, főként a hazai piacán nem alakulnak úgy az eladásai, ahogyan szeretnék. Persze így vannak ezzel a konkurensei is, a kínai piac fenntartható fejlődése immár Pekingben is aggodalmakat kelt, a gazdaság irányítói attól tartanak, hogy az autóiparé lesz a következő kidurranó luftballon az ingatlanpiac után.

A BYD is keresleti problémákkal küszködik

Az elmúlt hónapokban a kínai tisztségviselők többször is szóba hozták, hogy szükség van a túlkapacitással küzdő ágazatok, például az elektromos járműipar megzabolázására.

A BYD növekedési görbéje ellaposodott, a társaság a júliusi mélypont után, amikor is 344 296 autót adott el, augusztusban a 373 626 darabos tétellel visszajött ugyan a víz fölé, de

a tavalyi bázishoz képest a kimutatott 0,15 százalékos növekedés a statisztikai tűréshatáron belül lehet.

(A kimutatás tartalmazza teljes volumenen belül marginális részarányt képviselő, 2125 darabos haszonjármű-eladásokat is.) A BYD-nél nem egyszer fordult már elő, hogy pozitív nullás lett kimutatott bővülés, elkerülendő, hogy negatív előjel kerüljön a dinamikát mutató jelzőszám elé.

A júliusi statisztikához képest tehát 8,2 százalékkal javítottak, de a júniusi darabszámot még alulról súrolni sem tudták. Az igazán érdekes azonban az éves összevetésű statisztika, amely júliusban 0,56, augusztusban 0,15 százalékos pluszt jelzett, miközben a globális terjeszkedési törekvések sem csúcsosodtak ki a számokat tekintve.

Az augusztusi 80 813 darabos exportteljesítmény 0,09 százalékos előrelépést takar júliushoz képest, amikor is 80 737 autót értékesítettek külföldre, 10,3 százalékkal kevesebbet a júniusi kontingensnél.