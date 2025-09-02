Egyre nagyobb a baj, szökik az energia a BYD motorjából

Valami nem stimmel a BYD-nél, az új generációs autógyártás piacvezetője múlt pénteken saját mércéjével mérten gyatra negyedéves üzleti adatokat publikált, kedden pedig az augusztusi, langyosnak mondható értékesítési adatokkal szomorította tovább részvényeseit, 0,3 százalékkal erodálva a sencseni tőzsdén jegyzett papír árfolyamát.
A Szegeden gyárat építő társaság egyre több bukkanóval találkozik, főként a hazai piacán nem alakulnak úgy az eladásai, ahogyan szeretnék. Persze így vannak ezzel a konkurensei is, a kínai piac fenntartható fejlődése immár Pekingben is aggodalmakat kelt, a gazdaság irányítói attól tartanak, hogy az autóiparé lesz a következő kidurranó luftballon az ingatlanpiac után.
Az elmúlt hónapokban a kínai tisztségviselők többször is szóba hozták, hogy szükség van a túlkapacitással küzdő ágazatok, például az elektromos járműipar megzabolázására.
A BYD növekedési görbéje ellaposodott, a társaság a júliusi mélypont után, amikor is 344 296 autót adott el, augusztusban a 373 626 darabos tétellel visszajött ugyan a víz fölé, de
a tavalyi bázishoz képest a kimutatott 0,15 százalékos növekedés a statisztikai tűréshatáron belül lehet.
(A kimutatás tartalmazza teljes volumenen belül marginális részarányt képviselő, 2125 darabos haszonjármű-eladásokat is.) A BYD-nél nem egyszer fordult már elő, hogy pozitív nullás lett kimutatott bővülés, elkerülendő, hogy negatív előjel kerüljön a dinamikát mutató jelzőszám elé.
A júliusi statisztikához képest tehát 8,2 százalékkal javítottak, de a júniusi darabszámot még alulról súrolni sem tudták. Az igazán érdekes azonban az éves összevetésű statisztika, amely júliusban 0,56, augusztusban 0,15 százalékos pluszt jelzett, miközben a globális terjeszkedési törekvések sem csúcsosodtak ki a számokat tekintve.
Az augusztusi 80 813 darabos exportteljesítmény 0,09 százalékos előrelépést takar júliushoz képest, amikor is 80 737 autót értékesítettek külföldre, 10,3 százalékkal kevesebbet a júniusi kontingensnél.
Ez azért is meglepő, mert augusztustól már a BYD héttagúra tervezett tengeri autószállító flottájának az utolsó eleme is elhagyta a kínai berakodóállomást, hogy aztán Thaiföldön kikötve ott gyártott mintegy ezer elektromos, uniós büntetővámtól mentes BYD-del kiegészülve folytassa első útját Európa irányába. A BYD az idén három darab, egyenként legalább 7 ezer darabos befogadóképességű óriáshajót bocsátott vízre, köztük van
Ennek fényében soványkának tűnik a 80 ezres export. Nem szólva arról, hogy az exportszámokat a külföldi, már működő BYD-gyárak produktuma is erősíti.
Amilyen jól lovagolta meg a BYD a hibrid hajtású autók kínai keresletének felfutását, olyan lassan reagál most a kereslet drasztikus megváltozására. Az ebben a kategóriában kizárólag tölthető (plug-in) hibrideket kínáló BYD gyártmányaiból augusztusban éves összevetésben 22,7 százalékkal kevesebb, 171 916 darab plug-in hibrid fogyott, ezt a tisztán elektromos autóik 34,4 százalékos értékesítési bővülése (199 585 darab) épphogy kompenzálni tudta.
Azt nem tudni, hogy az idei üzleti évre tervbe vett 5,5 millió darabos jármű-értékesítés valóra válik-e, de nagy tételben nem érdemes fogadni rá, különösen ha a nyolchavi kimutatást megnézzük. Ebben a szikár 2 863 876 darabos szám szerepel, azaz a trendet erősen felfelé kellene hajítani a cél eléréséhez.
Tavaly ez sikerült, 4,27 millió autót adtak el, és akkor az értékesítés ősztől kapott új lendületet. Lehet, hogy ezt a forgatókönyvet írják az idén is, mindenesetre ha ezt a 22 százalékos éves alapú növekedési ütemet tartják, akkor inkább a tavalyi teljesítmény megismétlése a tűnik reálisabbnak.
Érdekesség, hogy a Magyarországon Dolphin Surf néven, 8 millió forint körüli induló árával piacrobbantónak szánt Seagull eladásai markánsan visszaestek a BYD portfóliójában. Augusztusban alig több mint 34 ezer fogyott belőle, ami éves szinten 16,5, havi szinten 23,9 százalékos visszaesés.
Kerülővel, büntetővám nélkül hozza Európába autóit a BYD
Európa felé tart az BYD első olyan autószállítmánya, amely nem Kínában, hanem Thaiföldön összeszerelt Dolphinokból áll. A BYD így – egyelőre – legálisan megkerüli az esetében 17 százalékos uniós büntetővámot. Kérdés, az Európai Bizottság mennyire lesz toleráns, és meddig hagyja a kiskapu szélesre tárását.
