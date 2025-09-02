Deviza
Egyre nagyobb a baj, szökik az energia a BYD motorjából

Az új generációs autók globális piacvezetője egyre súlyosabb keresleti problémákkal küzd, amelyeken az export tervezett fellendítése sem tud egyelőre enyhíteni. A BYD eladásai stagnálnak, az éves értékesítési terv teljesítéséhez már-már csoda kellene, de Kínában már láttunk erre példát.
Kriván Bence
2025.09.02., 10:32

Valami nem stimmel a BYD-nél, az új generációs autógyártás piacvezetője múlt pénteken saját mércéjével mérten gyatra negyedéves üzleti adatokat publikált, kedden pedig az augusztusi, langyosnak mondható értékesítési adatokkal szomorította tovább részvényeseit, 0,3 százalékkal erodálva a sencseni tőzsdén jegyzett papír árfolyamát.

BYD
A BYD júliushoz képest javított ugyan, de éves összevetésben stagnálnak az eladásai / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Szegeden gyárat építő társaság egyre több bukkanóval találkozik, főként a hazai piacán nem alakulnak úgy az eladásai, ahogyan szeretnék. Persze így vannak ezzel a konkurensei is, a kínai piac fenntartható fejlődése immár Pekingben is aggodalmakat kelt, a gazdaság irányítói attól tartanak, hogy az autóiparé lesz a következő kidurranó luftballon az ingatlanpiac után. 

A BYD is keresleti problémákkal küszködik 

Az elmúlt hónapokban a kínai tisztségviselők többször is szóba hozták, hogy szükség van a túlkapacitással küzdő ágazatok, például az elektromos járműipar megzabolázására.

A BYD növekedési görbéje ellaposodott, a társaság a júliusi mélypont után, amikor is 344 296 autót adott el, augusztusban a 373 626 darabos tétellel visszajött ugyan a víz fölé, de 

a tavalyi bázishoz képest a kimutatott 0,15 százalékos növekedés a statisztikai tűréshatáron belül lehet. 

(A kimutatás tartalmazza teljes volumenen belül marginális részarányt képviselő, 2125 darabos haszonjármű-eladásokat is.) A BYD-nél nem egyszer fordult már elő, hogy pozitív nullás lett kimutatott bővülés, elkerülendő, hogy negatív előjel kerüljön a dinamikát mutató jelzőszám elé. 

A BYD elektromosautó-eladásai havi bontásban
 

A júliusi statisztikához képest tehát 8,2 százalékkal javítottak, de a júniusi darabszámot még alulról súrolni sem tudták. Az igazán érdekes azonban az éves összevetésű statisztika, amely júliusban 0,56, augusztusban 0,15 százalékos pluszt jelzett, miközben a globális terjeszkedési törekvések sem csúcsosodtak ki a számokat tekintve. 

Az augusztusi 80 813 darabos exportteljesítmény 0,09 százalékos előrelépést takar júliushoz képest, amikor is 80 737 autót értékesítettek külföldre, 10,3 százalékkal kevesebbet a júniusi kontingensnél. 

Az export igazi fellendítéséhez a hajóflotta már adott

Ez azért is meglepő, mert augusztustól már a BYD héttagúra tervezett tengeri autószállító flottájának az utolsó eleme is elhagyta a kínai berakodóállomást, hogy aztán Thaiföldön kikötve ott gyártott mintegy ezer elektromos, uniós büntetővámtól mentes BYD-del kiegészülve folytassa első útját Európa irányába. A BYD az idén három darab, egyenként legalább 7 ezer darabos befogadóképességű óriáshajót bocsátott vízre, köztük van

  • a BYD Xi’an (április 2.) 
  • a BYD Changsha (június 24.) és
  • a BYD Zhengzhou (július 16.)

Ennek fényében soványkának tűnik a 80 ezres export. Nem szólva arról, hogy az exportszámokat a külföldi, már működő BYD-gyárak produktuma is erősíti.

Kína BYD Hefei
 A BYD héttagú tengeri hajóflottája együtt csaknem 50 ezer autó szállítására képes / Fotó: CFoto

Amilyen jól lovagolta meg a BYD a hibrid hajtású autók kínai keresletének felfutását, olyan lassan reagál most a kereslet drasztikus megváltozására. Az ebben a kategóriában kizárólag tölthető (plug-in) hibrideket kínáló BYD gyártmányaiból augusztusban éves összevetésben 22,7 százalékkal kevesebb, 171 916 darab plug-in hibrid fogyott, ezt a tisztán elektromos autóik 34,4 százalékos értékesítési bővülése (199 585 darab) épphogy kompenzálni tudta.

Csoda kellene az idei értékesítési terv teljesítéséhez

Azt nem tudni, hogy az idei üzleti évre tervbe vett 5,5 millió darabos jármű-értékesítés valóra válik-e, de nagy tételben nem érdemes fogadni rá, különösen ha a nyolchavi kimutatást megnézzük. Ebben a szikár 2 863 876 darabos szám szerepel, azaz a trendet erősen felfelé kellene hajítani a cél eléréséhez. 

Tavaly ez sikerült, 4,27 millió autót adtak el, és akkor az értékesítés ősztől kapott új lendületet. Lehet, hogy ezt a forgatókönyvet írják az idén is, mindenesetre ha ezt a 22 százalékos éves alapú növekedési ütemet tartják, akkor inkább a tavalyi teljesítmény megismétlése a tűnik reálisabbnak.

Érdekesség, hogy a Magyarországon Dolphin Surf néven, 8 millió forint körüli induló árával piacrobbantónak szánt Seagull eladásai markánsan visszaestek a BYD portfóliójában. Augusztusban alig több mint 34 ezer fogyott belőle, ami éves szinten 16,5, havi szinten 23,9 százalékos visszaesés.

Kerülővel, büntetővám nélkül hozza Európába autóit a BYD

Európa felé tart az BYD első olyan autószállítmánya, amely nem Kínában, hanem Thaiföldön összeszerelt Dolphinokból áll. A BYD így – egyelőre – legálisan megkerüli az esetében 17 százalékos uniós büntetővámot. Kérdés, az Európai Bizottság mennyire lesz toleráns, és meddig hagyja a kiskapu szélesre tárását.

