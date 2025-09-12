Bivalyerős a forint, gyengül a Mol

Eseménydús csütörtököt követően péntek reggel is kedvező hangulatban folyik a kereskedés a globális piacokon. A legerősebb impulzust talán a gyenge amerikai foglalkoztatottsági adatok adták, a kezdeti munkanélkülisegély-kérelmek száma ugyanis a szeptember 6-án lezárult héten meredeken, 263 ezerre emelkedett a korábbi 236 ezerről, ami még a vártnál kissé magasabb augusztusi inflációt is elhomályosította. A forintnak is jól jött a hír.

Erős a forint, gyengül a Mol / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Egyes befektetők szerint már a 75 bázispontos amerikai kamatvágás sem elképzelhetetlen a Fed jövő heti ülésén, nem csoda tehát, hogy a dollár gyengült, és mindhárom fő tengerentúli részvényindex masszív nyereséggel zárta a csütörtöki napot.

Az ázsiai indexek is emelkedtek pénteken, valamint a meghatározó európai tőzsdemutatók is inkább felfelé mozdultak a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.

A vén kontinensen szintén fontos hír volt, hogy az Európai Központi Bank csütörtöki ülésén a várakozásoknak megfelelően 2 százalékon tartotta a betéti rátát és 2,15 százalékon az alapkamatot.

A BUX 0,1 százalékos gyengüléssel, 102 100 ponton nyitott, főként mivel a Mol 0,7 százalékos csökkenéssel, 2888 forinton indította a napot.