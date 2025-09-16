Kirobbanó formában a forint, itt az újabb éves csúcs: szerdán jön az igazság pillanata

A forint hatalmas formája elsősorban az MNB stabilan szigorú kamatpolitikájának köszönhető, ami a rohamosan csökkenő eurókamat, és az eddig ugyan hasonlóan stabil és erős, de szerdán már várhatóan csökkenésnek induló amerikai alapkamat árnyékában magabiztosan felpolcolta a keresletet a devizánk iránt, ezzel hozzájárulva a teljes éves lendülethez. A dollár kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a zöldhasú úgy vesztett közel 14 százalékot az idén az euróval szembeni értékéből, hogy kettejük relációjában az euró kamata volt az, ami csökkent, nem pedig fordítva: az amerikai pénz ugyanis nem monetáris politikai, hanem gazdaságpolitikai indíttatásból vesztette el a talajt, a befektetők ugyanis megriadtak a vámháború amerikai növekedésre gyakorolt hatásától, ezért elfordultak az amerikai eszközöktől, így a dollártól is.

A Fed szerdai kamatdöntése ezért a dollár számára kulcsfontosságú lesz.

A már minden jel szerint beárazott, 25 bázispontos csökkentésnek további dollárgyengítő ereje nem valószínű, hogy azonnal lesz, egy esetleges 50 pontos meglepetés minden bizonnyal ismét padlóra küldené a dollárt, amin a forint minden bizonnyal jelentős mértékben kapitalizálódni tudna. A forint ugyanis a dollár elhasalása esetén rendre felül tudja teljesíteni nemcsak a dollárt, de a régiós devizákon túl az eurót is, mivel a menekülőeszközként is használt amerikai deviza vonzerejének csökkenése megindítja a nemzetközi tőkét a kisebb, feltörekvő piaci devizák irányába is, ezen a folyamaton pedig a forint rendre nagyot tud nyerni.