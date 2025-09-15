Itt a figyelmeztetés: már tudják, mikor érhet véget a forint száguldása, nagyon közel a fordulat az árfolyamban – de addig még bivalyerős

Semmi sem tudja megállítani a forintot, az árfolyam az euró ellenében a 390-es vonalon is átsüvített, ilyen szinteket utoljára 2024 tavaszán láttunk, amikor a magyar infláció a meredek csökkenés után stabilizálódott az alacsonyabb szinteken, de nagy további MNB-kamatcsökkentésekkel nem kecsegtetett. Az árfolyamokban, ami megemelkedik, az előbb-utóbb leesik. Az elmúlt majdnem fél év ralija után a szakemberek egy része az optimizmusát fejezi ki, mások azt latolgatják, hátha kifogy a lendület. Nagyon sok függ a forint árfolyama szempontjából a jelen helyzetben – az amerikai jegybanktól.

Forintárfolyam: a Fedet felülírni Trumpnak se feltétlenül sikerül – de talán nem is kell / Fotó: AFP

Ami cezúra lehet – nemcsak a forint számára, hanem általában a világ pénzügyi piacain –, az az amerikai Federal Reserve szerdai ülése.

A forint erősödése: ez áll mögötte, de nem teljesen csak ez

A forint erősödése mögött részben az állt, hogy a dollár gyengült, ami a dollárkosár legsúlyosabb devizája, az euró számára erősödést jelent, és még jobban szokott jönni az európai feltörekvő piacok devizái, mint például a forint számára.

Ha a Fed, mint várható, kamatot csökkent, illetve jelzéseiből akár további lazítás olvasható ki, az a tankönyv szerint nem jó a dollárnak, tehát megint támogató az eurónak és a forintnak. Ha netán nem csökkent, vagy kimondottan szigorú kommentárokkal áll elő – ami az amerikai inflációs adatok alapján nem volna teljesen meglepő –, az fordíthatna a trenden.

A Feden tehát sok múlik, de a forint erejét nem egyedül a dollár gyengesége adta, amit jól jelez, hogy erőteljesen túlteljesíti a régiós társakat. Az év eleje óta az euró ellenében

a forint 5,4 százalékot,

a cseh korona 3,5,

a lengyel zloty kétharmad százalékot

erősödött.

Bombaerős forintra tesz a Citi, úgy látják, az MNB csöppet se bánja

A Bloomberg régiós devizajelentésében azt írja, a forint hétfőn is rávert a régiós társakra, és emlékeztet a Citigroup minapi elemzői jegyzetének ajánlására az euró eladásáról forint ellenében.

Brutális amerikai jóslat érkezett a forintról: olyan árfolyamot mondtak be, amire senki nem mert gondolni

Az MNB-nél tett látogatás után bátorodott fel a Citibank. A forint mellett a magyar államkötvényekre is pozitívan tekintenek a tengerentúli bankárok.

A bank 3 hónapos határidős ügyleteket és 3 hónapos put spreadeket köt, 385–380 kötési árfolyamon, azaz ebbe a sávba várja az árfolyamot az euró ellenében a Citi. Hiába rohant át a 390-en is a forint, ebbe a jóslatba további 2 százalékos, vagy még nagyobb erősödés is belefér.