Itt a figyelmeztetés: már tudják, mikor érhet véget a forint száguldása, nagyon közel a fordulat az árfolyamban – de addig még bivalyerős

Semmi sem tudja megállítani a forintot, az árfolyam az euró ellenében a 390-es vonalon is átsüvített, ilyen szinteket utoljára 2024 tavaszán láttunk, amikor a magyar infláció a meredek csökkenés után stabilizálódott az alacsonyabb szinteken, de nagy további MNB-kamatcsökkentésekkel nem kecsegtetett. Az árfolyamokban, ami megemelkedik, az előbb-utóbb leesik. Az elmúlt majdnem fél év ralija után a szakemberek egy része az optimizmusát fejezi ki, mások azt latolgatják, hátha kifogy a lendület. Nagyon sok függ a forint árfolyama szempontjából a jelen helyzetben – az amerikai jegybanktól.
Ami cezúra lehet – nemcsak a forint számára, hanem általában a világ pénzügyi piacain –, az az amerikai Federal Reserve szerdai ülése.
A forint erősödése mögött részben az állt, hogy a dollár gyengült, ami a dollárkosár legsúlyosabb devizája, az euró számára erősödést jelent, és még jobban szokott jönni az európai feltörekvő piacok devizái, mint például a forint számára.
Ha a Fed, mint várható, kamatot csökkent, illetve jelzéseiből akár további lazítás olvasható ki, az a tankönyv szerint nem jó a dollárnak, tehát megint támogató az eurónak és a forintnak. Ha netán nem csökkent, vagy kimondottan szigorú kommentárokkal áll elő – ami az amerikai inflációs adatok alapján nem volna teljesen meglepő –, az fordíthatna a trenden.
A Feden tehát sok múlik, de a forint erejét nem egyedül a dollár gyengesége adta, amit jól jelez, hogy erőteljesen túlteljesíti a régiós társakat. Az év eleje óta az euró ellenében
erősödött.
A Bloomberg régiós devizajelentésében azt írja, a forint hétfőn is rávert a régiós társakra, és emlékeztet a Citigroup minapi elemzői jegyzetének ajánlására az euró eladásáról forint ellenében.
Brutális amerikai jóslat érkezett a forintról: olyan árfolyamot mondtak be, amire senki nem mert gondolni
Az MNB-nél tett látogatás után bátorodott fel a Citibank. A forint mellett a magyar államkötvényekre is pozitívan tekintenek a tengerentúli bankárok.
A bank 3 hónapos határidős ügyleteket és 3 hónapos put spreadeket köt, 385–380 kötési árfolyamon, azaz ebbe a sávba várja az árfolyamot az euró ellenében a Citi. Hiába rohant át a 390-en is a forint, ebbe a jóslatba további 2 százalékos, vagy még nagyobb erősödés is belefér.
A Citi szakértői többek közt arra alapozzák ezt a kereskedést, hogy úgy látják: a jegybank tisztviselői nyugodtan tekintenek az akár még erősebb forint lehetőségére, mert ha ez vissza is fogná az exportot, ezt ellensúlyozná a belföldi fogyasztásra gyakorolt jótékony hatás. (Ha erősebb a forint, olcsóbbá válhatnak az importált árucikkek.)
Kis magyarázat: ha túlzottnak tartja a forint kilengését, az MNB-nek megvan a módja a megállítására. Kamatai csökkentésével, ami más csatornákon segíthetné a gazdaságot, de a bank egyelőre ódzkodik tőle, mert féken kell tartania az inflációt.
A Bloomberg rövid jelentése kitér arra is, hogy vannak olyanok is a piacon, akiket már óvatossá tesz a magyar árfolyam felvette sebesség.
Piotr Matys, az In Touch Capital Markets devizastratégája szerint az általánosságban pozitív nemzetközi piaci hangulat segít be a forintnak még most is, a Fed várt szerdai kamatcsökkentése előtt.
Ha erről van szó, a lendület mutatói kicsit feszítettek, óvó jelzést küldve, hogy a forint a korrekció kockázatával néz szembe, amit talán az válthat ki, ha a Fed átfogó üzenete nem elég galamblelkű
– fogalmazott a szakértő.
Szemeink tehát (ha háborúról, energiáról nem érkezik fontos forintot érintő hír) a Fedre vessük. Már csak két nap a döntés.
