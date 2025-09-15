Deviza
Itt a figyelmeztetés: már tudják, mikor érhet véget a forint száguldása, nagyon közel a fordulat az árfolyamban – de addig még bivalyerős

Nem tud leállni a magyar fizetőeszköz. A forint árfolyama új és új csúcsokra hág, megy a találgatás a piaci szakemberek közt, meddig tarthat a győzelmi sorozat. Vajon rövid távon kitől jön a döntő vonósugár: az MNB-től vagy a Fedtől?
Pető Sándor
2025.09.15., 18:36
Fotó: Shutterstock

Semmi sem tudja megállítani a forintot, az árfolyam az euró ellenében a 390-es vonalon is átsüvített, ilyen szinteket utoljára 2024 tavaszán láttunk, amikor a magyar infláció a meredek csökkenés után stabilizálódott az alacsonyabb szinteken, de nagy további MNB-kamatcsökkentésekkel nem kecsegtetett. Az árfolyamokban, ami megemelkedik, az előbb-utóbb leesik. Az elmúlt majdnem fél év ralija után a szakemberek egy része az optimizmusát fejezi ki, mások azt latolgatják, hátha kifogy a lendület. Nagyon sok függ a forint árfolyama szempontjából a jelen helyzetben – az amerikai jegybanktól.

Forint árfolyam: a Fedet felülírni Trumpnak se feltétlenül sikerül – de talán nem is kell
Forintárfolyam: a Fedet felülírni Trumpnak se feltétlenül sikerül – de talán nem is kell / Fotó: AFP

Ami cezúra lehet – nemcsak a forint számára, hanem általában a világ pénzügyi piacain –, az az amerikai Federal Reserve szerdai ülése. 

A forint erősödése: ez áll mögötte, de nem teljesen csak ez

A forint erősödése mögött részben az állt, hogy a dollár gyengült, ami a dollárkosár legsúlyosabb devizája, az euró számára erősödést jelent, és még jobban szokott jönni az európai feltörekvő piacok devizái, mint például a forint számára.

Ha a Fed, mint várható, kamatot csökkent, illetve jelzéseiből akár további lazítás olvasható ki, az a tankönyv szerint nem jó a dollárnak, tehát megint támogató az eurónak és a forintnak. Ha netán nem csökkent, vagy kimondottan szigorú kommentárokkal áll elő – ami az amerikai inflációs adatok alapján nem volna teljesen meglepő –, az fordíthatna a trenden. 

A Feden tehát sok múlik, de a forint erejét nem egyedül a dollár gyengesége adta, amit jól jelez, hogy erőteljesen túlteljesíti a régiós társakat. Az év eleje óta az euró ellenében 

  • a forint 5,4 százalékot, 
  • a cseh korona 3,5, 
  • a lengyel zloty kétharmad százalékot

erősödött.

Bombaerős forintra tesz a Citi, úgy látják, az MNB csöppet se bánja

A Bloomberg régiós devizajelentésében azt írja, a forint hétfőn is rávert a régiós társakra, és emlékeztet a Citigroup minapi elemzői jegyzetének ajánlására az euró eladásáról forint ellenében.

Brutális amerikai jóslat érkezett a forintról: olyan árfolyamot mondtak be, amire senki nem mert gondolni
Az MNB-nél tett látogatás után bátorodott fel a Citibank. A forint mellett a magyar államkötvényekre is pozitívan tekintenek a tengerentúli bankárok.

A bank 3 hónapos határidős ügyleteket és 3 hónapos put spreadeket köt, 385–380 kötési árfolyamon, azaz ebbe a sávba várja az árfolyamot az euró ellenében a Citi. Hiába rohant át a 390-en is a forint, ebbe a jóslatba további 2 százalékos, vagy még nagyobb erősödés is belefér.

A Citi szakértői többek közt arra alapozzák ezt a kereskedést, hogy úgy látják: a jegybank tisztviselői nyugodtan tekintenek az akár még erősebb forint lehetőségére, mert ha ez vissza is fogná az exportot, ezt ellensúlyozná a belföldi fogyasztásra gyakorolt jótékony hatás. (Ha erősebb a forint, olcsóbbá válhatnak az importált árucikkek.)

Kis magyarázat: ha túlzottnak tartja a forint kilengését, az MNB-nek megvan a módja a megállítására. Kamatai csökkentésével, ami más csatornákon segíthetné a gazdaságot, de a bank egyelőre ódzkodik tőle, mert féken kell tartania az inflációt.

Van, aki szerint ez már több a soknál, amit a forint árfolyama csinál

A Bloomberg rövid jelentése kitér arra is, hogy vannak olyanok is a piacon, akiket már óvatossá tesz a magyar árfolyam felvette sebesség.

Piotr Matys, az In Touch Capital Markets devizastratégája szerint az általánosságban pozitív nemzetközi piaci hangulat segít be a forintnak még most is, a Fed várt szerdai kamatcsökkentése előtt.

Ha erről van szó, a lendület mutatói kicsit feszítettek, óvó jelzést küldve, hogy a forint a korrekció kockázatával néz szembe, amit talán az válthat ki, ha a Fed átfogó üzenete nem elég galamblelkű

– fogalmazott a szakértő.

Szemeink tehát (ha háborúról, energiáról nem érkezik fontos forintot érintő hír) a Fedre vessük. Már csak két nap a döntés. 

