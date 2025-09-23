Magyar Telekom: itt a friss célár – jelentős hozamlehetőséget rejt még a részvény

Kedvező hírre ébredhettek kedden a Magyar Telekom befektetői, a Patria Finace ugyanis frissen kiadott elemzésében megemelte a Magyar Telekom észvényeire vonatkozó célárat.

Vételre ajánlja a Magyar Telekom részvényeit a Patria Finance / Fotó: ChrisStock82 / Shutterstock

A K&H értékpapír cseh anyavállalata az eddigi 1870 forintról 2020 forintra srófolta fel a távközlési társaság papírjainak árfolyam-várakozását.

A friss célár alapján 11 százalékos felértékelődésre van lehetőség a Magyar Telekom részvényeinél, a Patria Finance ezért változatlanul vételre ajánlja a hazai blue chipet.

A cseh brókercégé immár az ötödök 2000 forint feletti Telekom-célár:

a legoptimistább Santander Biuro Maklerski 2182 forintra,

az ODDO BHP 2150 forintra,

az Erste 2050 forintra,

a Concorde pedig 2043 forintra várja a kurzust egyéves távlaton.

A Bloomberg adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyam-várakozás 2013 forint. A magyar társaságot követő nyolc befektetési szolgáltató közül hat vételt, további kettő pedig tartást javasol.

Múlt héten az Erste mérsékelte árfolyam-várakozását, mivel az osztrák pénzintézetnél úgy látják, három év és hatszoros drágulás után alacsonyabb sebességre kapcsol a vállalat. A Magyar Telekom részvényei azonban – például az osztalék miatt – továbbra is vonzók maradhatnak.