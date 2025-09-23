Magyar Telekom: itt a friss célár – jelentős hozamlehetőséget rejt még a részvény

Kedvező hírre ébredhettek kedden a Magyar Telekom befektetői, a Patria Finace ugyanis frissen kiadott elemzésében megemelte a Magyar Telekom észvényeire vonatkozó célárat.
A K&H értékpapír cseh anyavállalata az eddigi 1870 forintról 2020 forintra srófolta fel a távközlési társaság papírjainak árfolyam-várakozását.
A friss célár alapján 11 százalékos felértékelődésre van lehetőség a Magyar Telekom részvényeinél, a Patria Finance ezért változatlanul vételre ajánlja a hazai blue chipet.
A cseh brókercégé immár az ötödök 2000 forint feletti Telekom-célár:
A Bloomberg adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyam-várakozás 2013 forint. A magyar társaságot követő nyolc befektetési szolgáltató közül hat vételt, további kettő pedig tartást javasol.
Múlt héten az Erste mérsékelte árfolyam-várakozását, mivel az osztrák pénzintézetnél úgy látják, három év és hatszoros drágulás után alacsonyabb sebességre kapcsol a vállalat. A Magyar Telekom részvényei azonban – például az osztalék miatt – továbbra is vonzók maradhatnak.
A Magyar Telekom részvényei 0,1 százalékos emelkedéssel indították a keddi tőzsdei kereskedést, az év eleje óta pedig már 44 százalékot ralizott az árfolyam. A társaság november 12-én teszi közzé harmadik negyedéves jelentését.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.