Nagyot hajrázott a pesti tőzsde, késő délután vett lendületet a forint is

A késő délután élénkülő vételi kedvnek köszönhetően ledolgozta hátrányát a nap végére a pesti tőzsde fő indexe. A BUX-ot az OTP hajtotta, a Richter és a Magyar Telekom viszont nagyot esett. A forint is lendületbe jött az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2026.01.21, 17:17
Frissítve: 2026.01.21, 19:24

Nagyot hajrázott szerdán a pesti tőzsde, a kereskedés késő délutáni szakaszára még 0,6 százalékos mínusszal fordult rá a BUX index, amely végül szűk, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308 ponton végzett. A hazai részvénypiac forgalma 14,6 milliárd forint volt.

pesti tőzsde, BUX, OTP, forint
Zöldben zárta a napot a BUX, az OTP kompenzálta a Richter és a Magyar Telekom esését. A forint is nagyot hajrázott / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nemzetközi befektetői hangulat bizonytalan volt, amit a nyugat-európai részvényindexek vegyes zárása is tükröz. A tőzsdézők leginkább a davosi gazdasági fórumról érkező híreket követték, ahol Donald Trump amerikai elnök is beszédet mondott, melyben ismét kifejezte az Egyesült Államok igényét Grönlandra.

A magyar blue chip részvények közül az OTP 0,4 százalékkal, 38 010 forintra drágult, a Mol 0,2 százalékkal, 3598 forintra erősödött, a Richter 1 százalékkal, 10 150 forintra esett vissza, a Magyar Telekom pedig másfél százalékkal, 1900 forintra gyengült.

A forint hátrányból állt fel a devizapiacon, a nap első felének rossz teljesítményét kisimítva a tőzsdezárásra. 

A meghatározó külföldi pénzek közül az euró jegyzése 385,7 forinton is állt kora délután, innen viszont éles fordulatot vett a kereskedés, a kurzus délután öt órára 384,4 forintig ereszkedett, ami 0,15 százalékos forintelőnyt jelent.

A dollár jegyzése a 329,4 forintos napi csúcs elérését követően ugyancsak lefordult, a tőzsdezárásra 328,5 forint alá szelídült a váltási árfolyam, ami stagnálást jelez.

A régiós pénzekhez mérten is vegyes a magyar fizetőeszköz szerdai teljesítménye. A cseh korona váltási árfolyama lejjebb került, a lengyel zlotyhoz képest viszont minimálisan rontott a forint.

