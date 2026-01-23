Deviza
EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF323,31 -0,52% GBP/HUF440,92 +0,49% CHF/HUF413,74 +0,46% PLN/HUF90,81 -0,17% RON/HUF75,05 +0,04% CZK/HUF15,75 +0,07% EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF323,31 -0,52% GBP/HUF440,92 +0,49% CHF/HUF413,74 +0,46% PLN/HUF90,81 -0,17% RON/HUF75,05 +0,04% CZK/HUF15,75 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 061,81 -0,11% MTELEKOM1 934 -0,72% MOL3 770 -1,05% OTP39 250 +0,8% RICHTER10 420 -1,14% OPUS550 -0,36% ANY7 860 -1,75% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 354,87 -0,26% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 627,58 -0,49% BUX125 061,81 -0,11% MTELEKOM1 934 -0,72% MOL3 770 -1,05% OTP39 250 +0,8% RICHTER10 420 -1,14% OPUS550 -0,36% ANY7 860 -1,75% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 354,87 -0,26% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 627,58 -0,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gabonaexport
Oroszország
szankciók
élelmiszeripar

Putyin mélységesen csalódott, rászánta magát: orosz gyárak épülnek külföldön – Magyarország is lehet helyszín?

Moszkva állami támogatással külföldi feldolgozóüzemek létrehozását ösztönözné. Az alacsony világpiaci árak és a fekete-tengeri aszály miatt Oroszország új pályára állítaná agrárexportját.
VG
2026.01.23, 19:40
Frissítve: 2026.01.23, 20:39

Oroszország külföldi élelmiszer-feldolgozó beruházásokkal élénkítené lassuló agrárexportját, miután a gabonaszállítások növekedése megtorpant. A kormány szerint a jövőben nem elég nyersanyagot eladni, befektetésekkel kell piacot nyerni.

Wheat,Harvesting.modern,Harvester,Loading,Off,Wheat,On,Tractor,Trailers. orosz
Az alacsony világpiaci árak és a fekete-tengeri aszály miatt Oroszország új pályára állítaná agrárexportját / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

Orosz vállalatoknak külföldön kellene élelmiszer-feldolgozó üzemeket létrehozniuk állami támogatással 

– jelentette ki Okszana Lut mezőgazdasági miniszter Moszkvában. A kezdeményezés célja a lassuló agrárexport újraindítása, miután a hagyományos gabonakivitel már nem hozza a korábbi növekedési ütemet.

Bár Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, a gabonaszállítások bővülése tavaly megtorpant. Ennek oka az alacsony globális árkörnyezet, amely rontotta a búzatermelés jövedelmezőségét, valamint a Fekete-tenger térségében kialakult aszály, amely a legfontosabb termőterületeket sújtotta.

A lassulás kérdéseket vet fel Vlagyimir Putyin elnök azon céljával kapcsolatban, amely szerint Oroszország 2030-ig 50 százalékkal növelné mezőgazdasági exportját. A kormányzati gondolkodás ezért elmozdul a puszta árualapú kivitelről a beruházásvezérelt stratégiák felé.

Már nem lehet pusztán nyers termékek szállításával megnyerni az országok partnerségét. Ezért beruházásokkal kell előállnunk

jelentette ki a miniszter egy tej- és tejtermékgyártók számára rendezett moszkvai konferencián. Elmondta, hogy egyes – meg nem nevezett – orosz cégek már elindították külföldi lisztőrlő kapacitásaik kiépítését. A kormány a közelmúltban tárgyalt a modellről, és a továbblépés feltételeként sikeres pilotprojektek elindítását jelölte meg. A cél, hogy az orosz agrárkivitel nagyobb hozzáadott értékű termékekkel legyen jelen a nemzetközi piacokon.

Az orosz gabona visszatérhet Európába?

A bejelentés ugyan nem nevez meg konkrét célországokat, de az ukrajnai béke után Európa sem zárható ki a lehetséges helyszínek közül. Ha a jelenleg zajló tárgyalások tűzszünethez vezetnének, és ez a szankciós rezsim fokozatos enyhítését hozná magával, újra megnyílhatnának bizonyos gazdasági csatornák Oroszország és egyes európai államok között.

Ebben a forgatókönyvben a feldolgozóipari beruházások – különösen az élelmiszeriparban – pragmatikus együttműködési pontot jelenthetnének, ahol a politikai kockázat alacsonyabb, mint az energiaágazatban. Magyarország pedig különösen megbízható célpont lenne Moszkva számára.

Valami elpattant Putyinnál: a semmiből lefoglalták négy orosz gyárát a Magyarországon is jelen lévő óriáscégnek – azonnal beszakadt a tőzsdén

A dán Rockwool bejelentette, hogy Oroszország lefoglalta négy gyárát.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
855 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu