Meglódult a forint, óriásit ralizik a Mol, új csúcs született a pesti tőzsdén

A régiós devizákhoz viszonyítva is lendületben van a magyar pénz. A cseh korona váltási árfolyama 0,2 százalékkal mérséklődött, a lengyel zloty pedig 0,06 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste elemzői szerint a világban látott óriási zűrzavarok ellenére is meglepően stabil a forint árfolyama. Továbbra is a geopolitika van a fókuszban, ma a rendkívüli EU-csúcsról érkező hírekre figyelhet a forintpiac is, majd a hét vége felé a jövő keddi jegybanki kamatdöntő ülésre terelődhet a fókusz. A bankháznál úgy vélik, nem valószínű, hogy a monetáris tanács most alkalmasnak látja az időt a kamatcsökkentések megindítására.

A pesti tőzsdén a vevők vannak többségben, a BUX index meggyőző, 1,6 százalékos meneteléssel új történelmi csúcsra, 123 300 pont fölé erősödött. A blue chip papírok mindegyike kiveszi a részét a csütörtöki raliból.

A legjobban a Mol teljesít, az olajtársaság részvényei 3,5 százalékkal ugrottak feljebb, a 3724 forintos árfolyam karnyújtásnyira van már csak a 3876 forintos rekordtól.