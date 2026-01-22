Deviza
Meglódult a forint, óriásit ralizik a Mol, új csúcs született a pesti tőzsdén

Remek a hangulat a pesti tőzsdén, ahol a 3,5 százalékkal ralizó Mol vezérletével új történelmi magaslatra ért a BUX index csütörtök délelőtt. A forint is lendületet vett, az euró és a dollár mellett a régiós pénzek is kevesebbe kerülnek.
K. T.
2026.01.22, 12:17
Frissítve: 2026.01.22, 13:40

A magyar eszközöknek áll a zászló csütörtökön, a forint a bizonytalan reggeli indulást követően belehúzott, és erősödött délig a főbb devizákkal szemben. A pesti tőzsde még meggyőzőbb teljesítményt mutat, a BUX index új történelmi csúcsra emelkedett.

Ralizik a Mol, új csúcson a BUX, menetel a forint / Fotó: Shutterstock

Az euró-forint árfolyam a nap eleji 384,4-es szintről 383,5-ig szaladt le a délelőtt során, így 0,15 százalékos előnnyel fordulhatott rá a nap második felére a hazai fizetőeszköz.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot erősödött a forint, a kurzus egy hajszállal 328 forint alá került.

A régiós devizákhoz viszonyítva is lendületben van a magyar pénz. A cseh korona váltási árfolyama 0,2 százalékkal mérséklődött, a lengyel zloty pedig 0,06 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste elemzői szerint a világban látott óriási zűrzavarok ellenére is meglepően stabil a forint árfolyama. Továbbra is a geopolitika van a fókuszban, ma a rendkívüli EU-csúcsról érkező hírekre figyelhet a forintpiac is, majd a hét vége felé a jövő keddi jegybanki kamatdöntő ülésre terelődhet a fókusz. A bankháznál úgy vélik, nem valószínű, hogy a monetáris tanács most alkalmasnak látja az időt a kamatcsökkentések megindítására.

A pesti tőzsdén a vevők vannak többségben, a BUX index meggyőző, 1,6 százalékos meneteléssel új történelmi csúcsra, 123 300 pont fölé erősödött. A blue chip papírok mindegyike kiveszi a részét a csütörtöki raliból. 

A legjobban a Mol teljesít, az olajtársaság részvényei 3,5 százalékkal ugrottak feljebb, a 3724 forintos árfolyam karnyújtásnyira van már csak a 3876 forintos rekordtól.

Az OTP 1,6 százalékkal drágul, a Magyar Telekom 1,4 százalékos plusznál jár, a lemaradó Richter 0,1 százalékkal került feljebb délig.

