Kirobbant a béremelés-háború a magyar boltokban: újabb nagy lánc jelentette be a 2026-os fizetéseket – szívhatja a fogát a Tesco és az Aldi

A Penny Magyarországon 2026-ban átlagosan 8 százalékkal emeli az értékesítés és logisztika területeken dolgozók bérét, a központi területeken pedig 6 százalékkal, miközben juttatási csomagot is biztosít SZÉP-kártyával, 10 százalékos vásárlási kedvezménnyel és munkába járási támogatással.
VG/MTI
2026.01.23, 20:21
Frissítve: 2026.01.23, 20:57

A Penny az értékesítés és a logisztika területén átlagosan 8 százalékkal, a központi területeken átlagosan 6 százalékkal emeli dolgozói bérét – közölte az áruházlánc pénteken.

Kirobbant a béremelés-háború a magyar boltokban: a Penny átlagosan 8 százalékkal emeli az értékesítésben és a logisztikában dolgozók bérét
Fotó: AFP

A tájékoztatás szerint a bérfejlesztésen túl a vállalat 2026-ban is biztosít juttatási csomagot a munkavállalóknak. Ennek része a többi között a SZÉP-kártya, a 10 százalékos munkatársi vásárlási kedvezmény a Penny-üzletekben, valamint a munkába járás támogatása. A vállalat a helyi bérletek árának 86 százalékát téríti meg, saját gépkocsi használata esetén pedig kilométerenként 30 forint költségtérítést vállal.

Ezenfelül a Penny tovább erősíti a rugalmas juttatási szemléletet, és olyan új rendszert vezet be, ahol a munkatársak az egyedi élethelyzetükhöz igazodva választhatnak a különböző juttatási elemek közül. Ezek között említették a mindennapi kiadások támogatását, a lakhatást, az egészségmegőrzést vagy a hosszabb távú megtakarítást.

A közleményben Silke Janz, a Penny Magyarország HR-területért felelős vezetője ismertette: több mint 5400 dolgozót foglalkoztatnak országszerte, az elmúlt három évben több mint 10 milliárd forintot fordítottak béremelésre. A nyilvános cégadatok szerint a Penny Market Kft. nettó árbevétele 2024-ben 518,626 milliárd forint volt.

A Tesco is jelentős béremelést jelentett be

Jelentősen emelik a béreket az egyik legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi láncnál. A 2026–2027-es pénzügyi évben a Tesco 3,6 milliárd forintot fektet az áruházakban és a logisztikai központban dolgozó munkatársai bérébe. Az áruházi kollégák bérét átlagosan 7,2 százalékkal emeli, továbbá emelkedik a dolgozói vásárlási kedvezmény összege, illetve a munkába járási támogatás is.

Pénteki közleményében – a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével, valamint az Egyenlő.hu modern szakszervezettel folytatott egyeztetéseket követően – a Tesco-Global Áruházak Zrt. bejelentette az idei bérfejlesztés mértékét.

  • Az áruházlánc átlagosan 7,2 százalékkal emeli a munkatársak bérét.
  • Az áruházi munkatársak 8 órás alapbére 2026. március 1-jétől bruttó 418 ezer forintra emelkedik,
  • az elérhető legmagasabb bruttó jövedelem 562 ezer forintra nő.
  • A cafeteriacsomag keretösszegét a Tesco az elmúlt két évben 25-25 százalékkal emelte, ez jelenleg minden 8 órás munkavállalónál egységesen bruttó 301 ezer forint.

Január elején az Aldi is jelentős béremeléssel kezdte az évet.

