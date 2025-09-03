Merész vállalást tett a Magyarországra tartó kínai elektromosautó-gyártó

Az autóinak magyarországi forgalmazását várhatóan jövőre megkezdő Nio 697 millió dolláros veszteséggel zárta a második negyedévet, de a kínai elektromosautó-gyártónál ennek is szívből örülni tudnak, ugyanis a társaság megszületése óta veszteséges, tulajdonosai – köztük a 18,7 százalékkal rendelkező főrészvényes Abu-Dzabi állami vagyonalapja – számolatlanul öntik bele a milliárdokat, remélve, hogy befektetésük egykor termőre fordul.

A Nio Firefly modelljei hamarosan a magyar piacra is megérkeznek / Fotó: Ying Tang

Ez állítólag az idei negyedik negyedévben be is következhet. A mostani veszteség 2023 záró negyedéve óta a legalacsonyabb, az egy évvel korábbitól 1 százalékkal marad el, míg az idei első negyedévinél már 26 százalékkal kisebb. Ennek a hátterében a költségek csökkentése húzódik meg.

Ahol csak tud, spórol a Nio

A Nio a kutatás-fejlesztési büdzséjét is megvágta, éves alapon 6,6 százalékkal, 420 millió dollárra csökkentette, emellett autóinak szoftveres és egyéb fejlesztéseit takarékra állította, mondván, azok már így is a csúcstechnológiát képviselik, a rájuk fordított pluszkiadások megtérülése ennél fogva kérdéses. Autóik életciklusának meghosszabbítását a fő prioritásaik közé sorolták.

William Li vezérigazgató a múlt hónapban egy dolgozói gyűlésen a veszteségtermelés megszüntetését kulcsfontoságúnak nevezte, utalva arra, hogy hiába a garantált műszaki háttér, a potenciális vásárlók legalább 30-40 százaléka épp a cég finanszírozási helyzetét tükröző bizonytalanság miatt fordul el tőlük, és választ más autót.

Ha ezt a kockázati tényezőt kiszűrjük, és a pletykáknak nem adunk alapot, akkortól nyerésben leszünk

– hangoztatta William Li. Az autógyártó társaságnak június végén 3,81 milliárd dollár értékű mobilizálható tartaléka volt, azaz bőven van mit a tejbe aprítania. Becsléseik szerint csak ez 12 havi biztos működést tesz lehetővé finanszírozási oldalról.

A Nio a második negyedévben 72 056 autót értékesített, épphogy teljesítve a 72–75 ezer jármű eladásáról szóló tervét. Ez éves alapon 25,6, negyedéves összevetésben pedig 71,2 százalékos bővülés. A társaság teljes forgalma – amely tartalmazza a 3407 kínai akkumulátorcsere-állomástól származó bevételt is – éves alapon 9 százalékkal, 2,66 milliárd dollárra nőtt.