Botlott az OTP, kilőtt a Richter

Vegyesen kezdték a hetet az európai tőzsdék. A pesti börzén az OTP gyengén, a Richter kirobbanó erővel kapta el a startot.
Murányi Ernő
2025.09.22, 09:15
Frissítve: 2025.09.22, 09:39

Felemás képet mutattak a főbb európai börzék hétfőn a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. A befektetőket továbbra is foglalkoztatja az amerikai kamatlábak jövőbeli alakulása, s ehhez támpontot is kaphatnak, hiszen több regionális Fed-kormányzó is beszédet tart a héten. A pesti börzén az OTP gyengén, a Richter kirobbanó erővel kapta el a startot. 

OTP
Rosszul kezdte  napot az OTP / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A frankfurti DAX nagyjából 0,3 százalékos, a páneurópai Euro STOXX 50 pedig 0,2 százalékos mínusz körül jár, míg a francia CAC 40 0,15 százalékkal kúszott feljebb. A londoni FTSE 100 ugyanakkor már 0,4 százalékkal csúszott pénteki záróértéke alá.

Apropó DAX, hétfőtől a Volkswagen csoporthoz tartozó Porsche AG részvényei, kikerülnek a német elitklubból és átkerülnek a közepes méretű vállalatok MDAX indexébe, a luxusautó-gyártó kevesebb mint mint három évet töltött a DAX-ban. 

Ugyancsak a német második ligába száműzték a gyógyszeripari és laborbeszállító Sartoriust is, a két új DAX-komponens pedig az ingatlanplatformot működtető Scout24, illetve a Gea. Utóbbi cég a világ egyik legnagyobb élelmiszer-, ital- és gyógyszeripari beszállítója. Portfóliója gépek, berendezések és alkatrészek szállítását, valamint átfogó folyamattechnológiai szolgáltatások nyújtását foglalja magában.   

Némi támogatás érkezhet a vén kontinensre a Wall Streetről, ahol az indexek új rekordokat állítottak fel a pénteki tőzsdezárásra a Fed idei első kamatcsökkentését követően két nappal. 

Bár valószínűek a további kamatcsökkentések is, ám Jerome Powell, a Fed elnöke a döntés kihirdetését követően kommentárjával mérsékelte a túlzottan vérmes várakozásokat

– írják a Commerzbank elemzői.

A BUX 0,2 százalékkal a negatív tartományba, 99 947 pontra süllyedt a pesti börze becsengetésekor.

Az OTP kurzusa 0,8 százalékkal esett, egészen 29 190 forintig. A másik – a pozitív – véglet a Richter volt, amelynek árfolyama 1 százalékkal, 9885 forintra lőtt ki. Persze van is honnan elindulnia a gyógyszerrészvénynek az elmúlt napok betlizése után. A gyenge dollár finoman szólva sem kedvező a Richternek, mivel bevételei túlnyomó hányada az Egyesült Államokból jön a cariprazine alapú Vraylar antipszichotikum royaltyjából.

A Mol és a Magyar Telekom viszont egy jottányit sem moccant. Rendre 2772, illetve 1848 forinton stagnáltak.  

Az euró és a font 1,17371, illetve 1,34745 dolláron ragadt. A hazai deviza sem igen mozdul. Az euróért 390,1, a dollárért 332,1 forintot kellett adni reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

 

