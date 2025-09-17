Rálépett a gázra az OTP és a Richter

Vegyes képet mutattak a főbb európai tőzsdeindexek a szerdai nyitás előtti elektronikus kereskedésben, míg a brit FTSE 100 enyhén csökkent, a DAX a keddi esés után stagnált, a párizsi CAC 40 és a páneurópai Euro Stoxx 50 pedig csekély mértékben emelkedett. Idehaza felfelé indult az OTP és a Richter tőzsdenyitás után.

Az OTP Bank egyik fiókja / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az euró és az angol font árfolyama sem igen mozdult a zöldhasúhoz mérten, előbbi 1,18575, utóbbi 1,36483 dolláron áll.

A befektetők már tűkön ülnek a központi bankok legfrissebb monetáris politikai döntéseire várva. Az Egyesült Államok jegybankja, a Federal Reserve várhatóan magyar idő szerint este 8 körül teszi közzé döntését, míg a Bank of England előreláthatóan csütörtökön teszi ugyanezt.

Ezenkívül az euróövezet inflációs adatait is szerdán, mégpedig délelőtt 11-kor teszik közzé. Nagy-Britanniában az éves infláció – a júliusi mértékkel egyezően – augusztusban is 3,8 százalék volt, összhangban az elemzői előrejelzésekkel – derült ki a brit nemzeti statisztikai hivatal kedden közzétett jelentéséből.

A Egyesült Királyság központi színtér lesz geopolitikai fronton is, hiszen Donald Trump amerikai elnök tegnap a szigetországba érkezett második hivatalos állami látogatására.

Ázsiában a hongkongi Hang Seng-index 1,8 százalékkal nőtt, a tőzsdemutatót főként a Baidu, a kínai Google hajtotta, melynek árfolyama 17 százalékkal lőtt ki, miután az internetes keresőmotoros cég közölte, hogy drasztikusan bővíti MI-üzletágát.

A BUX erősödéssel kezdte a napot, a pesti börze vezető indexe 0,3 százalékkal emelkedve, 100 235 ponton indított.