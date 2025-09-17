Deviza
Rálépett a gázra az OTP és a Richter

Emelkedéssel kezdte a napot a BUX-index. Az OTP és a Richter állt szerda reggel az élre.
Murányi Ernő
2025.09.17, 09:13
Frissítve: 2025.09.17, 09:40

Vegyes képet mutattak a főbb európai tőzsdeindexek a szerdai nyitás előtti elektronikus kereskedésben, míg a brit FTSE 100 enyhén csökkent, a DAX a keddi esés után stagnált, a párizsi CAC 40 és a páneurópai Euro Stoxx 50 pedig csekély mértékben emelkedett. Idehaza felfelé indult az OTP és a Richter tőzsdenyitás után.

OTP
Az OTP Bank egyik fiókja / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

Az euró és az angol font árfolyama sem igen mozdult a zöldhasúhoz mérten, előbbi 1,18575, utóbbi 1,36483 dolláron áll.

A befektetők már tűkön ülnek a központi bankok legfrissebb monetáris politikai döntéseire várva. Az Egyesült Államok jegybankja, a Federal Reserve várhatóan magyar idő szerint este 8 körül  teszi közzé döntését, míg a Bank of England előreláthatóan csütörtökön teszi ugyanezt. 

Ezenkívül  az euróövezet inflációs adatait is szerdán, mégpedig délelőtt 11-kor teszik közzé. Nagy-Britanniában az éves infláció – a júliusi mértékkel egyezően – augusztusban is 3,8 százalék volt, összhangban az elemzői előrejelzésekkel – derült ki a brit nemzeti statisztikai hivatal kedden közzétett jelentéséből.

A Egyesült Királyság központi színtér lesz geopolitikai fronton is, hiszen Donald Trump amerikai elnök tegnap a szigetországba érkezett második hivatalos állami látogatására.

Ázsiában a hongkongi Hang Seng-index 1,8 százalékkal nőtt, a tőzsdemutatót főként a Baidu, a kínai Google hajtotta, melynek árfolyama 17 százalékkal lőtt ki, miután az internetes keresőmotoros cég közölte, hogy drasztikusan bővíti MI-üzletágát. 

A BUX erősödéssel kezdte a napot, a pesti börze vezető indexe 0,3 százalékkal emelkedve, 100 235 ponton indított.

A blue chipek közül az OTP és a Richter 0,6 százalékkal javított keddi záróértékéhez mérten. A bankrészvény 29 190, a gyógyszerrészvény 9955 forinton startolt el.

A Mol 2800 forinton stagnált, míg a Magyar Telekom kurzusa 0,2 százalékkal, 1856 forintra süllyedt.

A forint árfolyama stabilan őrzi kedden bevett sáncait. Az euró árfolyama 389,6 forint, míg a dolláré 328,7 forint körül ingadozik a bankközi devizapiacon.

 

