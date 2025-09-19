Deviza
EUR/HUF390.02 +0.2% USD/HUF331.56 +0.4% GBP/HUF447.63 0% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF91.4 +0.04% RON/HUF76.88 +0.11% CZK/HUF16.05 +0.24% EUR/HUF390.02 +0.2% USD/HUF331.56 +0.4% GBP/HUF447.63 0% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF91.4 +0.04% RON/HUF76.88 +0.11% CZK/HUF16.05 +0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,651.25 +0.02% MTELEKOM1,860 +0.43% MOL2,778 -0.65% OTP28,990 +0.34% RICHTER9,835 -0.36% OPUS534 0% ANY7,460 +1.61% AUTOWALLIS156.5 -0.32% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,284.22 +0.26% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,146.46 -0.04% BUX99,651.25 +0.02% MTELEKOM1,860 +0.43% MOL2,778 -0.65% OTP28,990 +0.34% RICHTER9,835 -0.36% OPUS534 0% ANY7,460 +1.61% AUTOWALLIS156.5 -0.32% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,284.22 +0.26% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,146.46 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
piacok
forint
OTP
dollár
tőzsde
euró

A forint nem roboghat minden nap, de az OTP egyedül is felhúzta a tőzsdét

Enyhén optimista hangulatban zajlik a kereskedés péntek délelőtt a pesti tőzsdén, az OTP felülteljesítő a magyar piacon. A forint kissé megpihent az előző napi jelentős erősödést követően az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2025.09.19, 10:12
Frissítve: 2025.09.19, 10:20

Kisebb emelkedéssel indult a nap a pesti tőzsdén a hét utolsó kereskedési napján. A BUX 0,1 százalékkal került feljebb 10 óráig, a fő hazai részvényindex ezzel együtt továbbra is 100 ezer pont alatt jár.

BUX, OTP, forint
Emelkedik a BUX, az OTP húzza a pesti tőzsdét, a forint korrigál a főbb devizák ellenében / Fotó: Vémi Zoltán

A magyar blue chipek közül az OTP 0,4 százalékkal drágult, 29 010 forintra, a Magyar Telekom 1852 forinton stagnál. A Mol és a Richter lefelé húzza a részvényindexet: az olajtársaság papírjai 0,9 százalékkal 2772 forintra estek, a gyógyszergyártó részvényeinek kurzusa pedig 0,1 százalékkal 9860 forintra csökkent.

Az európai tőzsdéken jó a hangulat, 

  • a frankfurti DAX 0,2 százalékkal, 
  • a londoni FTSE 100 0,1 százalékkal, 
  • a párizsi CAC 40 index pedig 0,7 százalékkal került feljebb.

Az európai piacok az amerikai tőzsdéken előző nap tapasztalt emelkedést követik. A tengerentúlon a Fed kamatdöntésére reagáltak kedvezően a befektetők, az S&P 500 fél százalékot emelkedett, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a Nasdaq Composite pedig közel 1 százalékkal erősödött. Mindhárom amerikai részvényindex új történelmi csúcson zárta a csütörtöki kereskedést.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint piacán némi korrekciót láthatunk a főbb devizák ellenében az előző napi jelentős erősödést követően. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett, 389,8 forintig. 

A dollárhoz képest 0,3 százalékkal engedett ki a magyar pénz, a keresztárfolyam 331,2 forintnál jár.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
390.0156 +0.2%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós fizetőeszközökhöz képest is kissé rontott a forint. A cseh koronát 0,1 százalékkal drágábban, 16,05 forintért váltják, míg a lengyel zloty 0,03 százalékkal kerül többe, 91,42 forintba.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1258 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu