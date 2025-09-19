A forint nem roboghat minden nap, de az OTP egyedül is felhúzta a tőzsdét

Kisebb emelkedéssel indult a nap a pesti tőzsdén a hét utolsó kereskedési napján. A BUX 0,1 százalékkal került feljebb 10 óráig, a fő hazai részvényindex ezzel együtt továbbra is 100 ezer pont alatt jár.
A magyar blue chipek közül az OTP 0,4 százalékkal drágult, 29 010 forintra, a Magyar Telekom 1852 forinton stagnál. A Mol és a Richter lefelé húzza a részvényindexet: az olajtársaság papírjai 0,9 százalékkal 2772 forintra estek, a gyógyszergyártó részvényeinek kurzusa pedig 0,1 százalékkal 9860 forintra csökkent.
Az európai tőzsdéken jó a hangulat,
Az európai piacok az amerikai tőzsdéken előző nap tapasztalt emelkedést követik. A tengerentúlon a Fed kamatdöntésére reagáltak kedvezően a befektetők, az S&P 500 fél százalékot emelkedett, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a Nasdaq Composite pedig közel 1 százalékkal erősödött. Mindhárom amerikai részvényindex új történelmi csúcson zárta a csütörtöki kereskedést.
A forint piacán némi korrekciót láthatunk a főbb devizák ellenében az előző napi jelentős erősödést követően. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett, 389,8 forintig.
A dollárhoz képest 0,3 százalékkal engedett ki a magyar pénz, a keresztárfolyam 331,2 forintnál jár.
A régiós fizetőeszközökhöz képest is kissé rontott a forint. A cseh koronát 0,1 százalékkal drágábban, 16,05 forintért váltják, míg a lengyel zloty 0,03 százalékkal kerül többe, 91,42 forintba.
