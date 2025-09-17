Mi történik a forintunkkal?

A hazai deviza árfolyamát befolyásoló makrogazdasági tényezők között ki kell emelni a GDP és az infláció alakulását, a hazai jegybank által alkalmazott monetáris politikát (kamatpolitikát), a működőtőke-befektetéseket (külföldi tőke magyarországi befektetései), a politikai stabilitást, valamint a nemzetközi piacok, illetve a globális hangulat állapotát.

Erős a forint, de miért? / Fotó: Shutterstock

A GDP nem túl acélos, de az MNB ott áll a vártán

A gazdasági adatokról egyértelműen megállapítható, hogy nem járultak hozzá a forint erősödő tendenciájához, hiszen az előző évhez viszonyítva a GDP alig látható mértékben, 0,1 százalékkal emelkedett a második negyedévben, míg az infláció 4,3 százalékra rúgott augusztusban. Azaz mindkét mutató jelentősen kedvezőtlenebb lett a vártnál.

A szigorú jegybanki politika, amellyel az MNB még mindig magas kamatkörnyezetet tart fent, ugyanakkor növeli a forint iránti keresletet, kedvező befektetést kínálva a külföldieknek. Ez látszik abból is, hogy a külföldiek kezében lévő,

magyar forintban denominált állampapír-állomány 2025 januárjától folyamatosan emelkedik, és augusztus végén elérte minden idők legmagasabb állományát, vagyis 7103 milliárd forintot,

ami 27,2 százalékos növekedés eddig idén.

Hozzá kell ellenben tenni, hogy a forint iránti folyamatos és erős érdeklődés erősíti ugyan hazai fizetőeszközünket, ám veszélyessé is válhat, hiszen, ha majd csökken a hozamkörnyezet, a külföldiek forintállománya könnyen el is hagyhatja az országot, új, magasabb kamatkörnyezetet biztosító lehetőségeket keresve.

A politikai bizonytalanság gyengítheti a forintot

A politikai válság vagy bizonytalanság gyengítheti a valutát, míg egy stabil politikai helyzet hozzájárulhat a forint erősödéséhez. Egyelőre a belső politikai események még nem érzékelhetők a forint árfolyamában, azonban hamarosan, 2026 áprilisában választások elé nézünk, s az esetlegesen ezzel járó bizonytalanság könnyen elmozdíthatja jelenleg erős fizetőeszközünket a 390–400 forintos euróárfolyamról. A kormányzati döntések vagy a nemzetközi kapcsolatok alakulása is ingadozásra serkenthetik hazai devizánkat.