Az amerikai jegybankra figyel a világ - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

A dollár gyengélkedett, a részvénypiac viszont kissé emelkedett, az arany pedig új csúcsokra hágott szerdán. A globális tőkepiacok az amerikai jegybank kamatcsökkentésére várnak.

A részvénypiac az amerikai kamatdöntésre és Trump reakciójára vár / Fotó: AFP

Az euró a megelőző kereskedési napon négyéves csúcsra ugrott a dollárral szemben a Fed-lazításra számítva, az olajárak az orosz finomítók és kikötők elleni ukrán dróntámadások ellenére nem változtak. Az ázsiai részvényindexeket a hongkongi tőzsde vezette, amely szintén négyéves csúcsra ugrott.

Minden szem Jerome Powellen

A Fed várhatóan negyed százalékponttal, 4,00–4,25 sávra csökkenti irányadó kamatát a globális kereskedési nap végén záruló monetáris politikai ülésén. A kamatdöntésen túl a fő figyelem Jerome Powell Fed-elnök amerikai monetáris politikai kilátásokról szóló megjegyzéseire irányul majd.

A piacok lényegében arra játszanak, hogy a Fed a vártnál is lazább lesz

– mondta a Reutersnek Dilin Wu, a Pepperstone kutatási stratégiája. „A nagyobb kérdés azonban az, hogy Powell képes-e kielégíteni a piacokat, amelyek már most is a további monetáris lazításra várnak, vagy inkább megérett a helyzet egy közeli dollár- és aranypiaci korrekcióra” – tette hozzá.

A dollárindex, amely a zöldhasút más főbb kereskedelmi partnerek valutáival szemben méri, 0,1 százalékkal 96,723 pontra emelkedett, miután kedden 0,7 százalékkal esett, július eleje óta a legalacsonyabb szintre.

Az euró 0,1 százalékkal 1,1855 dollárra gyengült, miután kedden 1,1867 dolláron állt, ami 2021 szeptembere óta a legmagasabb szint volt.

A dollár a jennel szemben alig változott, 146,43 jen körül mozgott, miután az előző napon 0,6 százalékot esett.

„Ha Jerome Powell a vártnál is lazább hangot üt meg, az természetesen nyomást gyakorolhat a dollárra, de tényleg, innen még mennyivel lehet pesszimistábbnak lenni?” – mondta Mahjabeen Zaman, az ANZ devizapiaci kutatási vezetője.

Már most több mint öt kamatcsökkentést árazott be a piac a ciklusban

– tette hozzá.

Stephen Mirant kedden reggel eskették fel Fed-tisztségébe, miután az amerikai szenátus szűk többséggel megerősítette a jegybanki kormányzótanácsban, még a kamatdöntő ülés előtt. Egy amerikai fellebbviteli bíróság ugyanakkor elutasította Donald Trump elnök kérelmét, hogy leválthassa Lisa Cook Fed-kormányzót.