Az amerikai jegybankra figyel a világ - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

A világ tőkepiacai az amerikai jegybank kamatdöntésére várnak, egy 25 bázispontos vágást biztosra vesz a piac, az igazán nagy kérdés, hogy milyen kommunikációt alkalmaz a Fed. A részvénypiac a lazább monetáris politikára vonatkozó várakozások nyomán erősödik.
D. GY.
2025.09.17., 08:12

A dollár gyengélkedett, a részvénypiac viszont kissé emelkedett, az arany pedig új csúcsokra hágott szerdán. A globális tőkepiacok az amerikai jegybank kamatcsökkentésére várnak. 

részvénypiac
A részvénypiac az amerikai kamatdöntésre és Trump reakciójára vár / Fotó: AFP

Az euró a megelőző kereskedési napon négyéves csúcsra ugrott a dollárral szemben a Fed-lazításra számítva, az olajárak az orosz finomítók és kikötők elleni ukrán dróntámadások ellenére nem változtak. Az ázsiai részvényindexeket a hongkongi tőzsde vezette, amely szintén négyéves csúcsra ugrott.

Minden szem Jerome Powellen

A Fed várhatóan negyed százalékponttal, 4,00–4,25 sávra csökkenti irányadó kamatát a globális kereskedési nap végén záruló monetáris politikai ülésén. A kamatdöntésen túl a fő figyelem Jerome Powell Fed-elnök amerikai monetáris politikai kilátásokról szóló megjegyzéseire irányul majd. 

A piacok lényegében arra játszanak, hogy a Fed a vártnál is lazább lesz

mondta a Reutersnek Dilin Wu, a Pepperstone kutatási stratégiája. „A nagyobb kérdés azonban az, hogy Powell képes-e kielégíteni a piacokat, amelyek már most is a további monetáris lazításra várnak, vagy inkább megérett a helyzet egy közeli dollár- és aranypiaci korrekcióra” – tette hozzá. 

  • A dollárindex, amely a zöldhasút más főbb kereskedelmi partnerek valutáival szemben méri, 0,1 százalékkal 96,723 pontra emelkedett, miután kedden 0,7 százalékkal esett, július eleje óta a legalacsonyabb szintre. 
  • Az euró 0,1 százalékkal 1,1855 dollárra gyengült, miután kedden 1,1867 dolláron állt, ami 2021 szeptembere óta a legmagasabb szint volt. 
  • A dollár a jennel szemben alig változott, 146,43 jen körül mozgott, miután az előző napon 0,6 százalékot esett.

„Ha Jerome Powell a vártnál is lazább hangot üt meg, az természetesen nyomást gyakorolhat a dollárra, de tényleg, innen még mennyivel lehet pesszimistábbnak lenni?” – mondta Mahjabeen Zaman, az ANZ devizapiaci kutatási vezetője. 

Már most több mint öt kamatcsökkentést árazott be a piac a ciklusban

– tette hozzá.

Stephen Mirant kedden reggel eskették fel Fed-tisztségébe, miután az amerikai szenátus szűk többséggel megerősítette a jegybanki kormányzótanácsban, még a kamatdöntő ülés előtt. Egy amerikai fellebbviteli bíróság ugyanakkor elutasította Donald Trump elnök kérelmét, hogy leválthassa Lisa Cook Fed-kormányzót.

A részvénypiac várja az alacsonyabb kamatszintet

  • Az MSCI legszélesebb ázsiai és csendes-óceáni részvényindexe 0,2 százalékkal emelkedett, sorozatban kilencedik nyereséges napja felé tart. 
  • A japán Nikkei részvényindex 0,1 százalékkal csökkent, miután kedden rekordszinten zárt. 
  • A hongkongi Hang Seng index 1,4 százalékkal ugrott meg, miután hírek érkeztek arról, hogy a kínai tulajdonú TikTok közösségi platform továbbra is működhet Amerikában. 
  • Az európai és amerikai tőzsdei határidős indexek emelkedtek, az Euro Stoxx 50 határidős jegyzése 0,32 százalékkal, 
  • a német DAX 0,36 százalékkal, a brit FTSE 0,11 százalékkal emelkedett. 
  • Az amerikai S\&P 500 e-mini határidős index változatlan maradt.

A kanadai jegybank szintén kamatcsökkentésre készül szerdán, hogy megküzdjön a gyengélkedő munkaerőpiaccal és a kereskedelmi feszültségekkel. Japán gyenge külkereskedelmi adatai, amelyek szerint az export immár negyedik hónapja csökken augusztusban, rávilágítottak a Trump-adminisztráció által kivetett széles körű vámok okozta károkra a nagy gazdaságokban.

  • Az amerikai nyersolaj árfolyama 0,1 százalékkal 64,45 dollárra csökkent hordónként, három napig tartó emelkedést követően. Az orosz olajvezeték-monopólium, a Transznyeft arra figyelmeztette a termelőket, hogy az ukrán dróntámadások miatt csökkenteniük kellhet a kitermelést – közölték iparági források. 
  • Az azonnali piacon az arany ára 0,2 százalékkal 3 683,29 dollárra emelkedett unciánként, miután az előző napon először lépte át a 3 700 dolláros szintet. 
  • A kriptodevizák közül a bitcoin 0,2 százalékkal 116 687,18 dollárra esett, 
  • az ether 0,18 százalékkal 4 490,76 dollárra csökkent.
Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
721 cikk

 

