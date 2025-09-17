Az amerikai jegybankra figyel a világ - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

A dollár gyengélkedett, a részvénypiac viszont kissé emelkedett, az arany pedig új csúcsokra hágott szerdán. A globális tőkepiacok az amerikai jegybank kamatcsökkentésére várnak.
Az euró a megelőző kereskedési napon négyéves csúcsra ugrott a dollárral szemben a Fed-lazításra számítva, az olajárak az orosz finomítók és kikötők elleni ukrán dróntámadások ellenére nem változtak. Az ázsiai részvényindexeket a hongkongi tőzsde vezette, amely szintén négyéves csúcsra ugrott.
A Fed várhatóan negyed százalékponttal, 4,00–4,25 sávra csökkenti irányadó kamatát a globális kereskedési nap végén záruló monetáris politikai ülésén. A kamatdöntésen túl a fő figyelem Jerome Powell Fed-elnök amerikai monetáris politikai kilátásokról szóló megjegyzéseire irányul majd.
A piacok lényegében arra játszanak, hogy a Fed a vártnál is lazább lesz
– mondta a Reutersnek Dilin Wu, a Pepperstone kutatási stratégiája. „A nagyobb kérdés azonban az, hogy Powell képes-e kielégíteni a piacokat, amelyek már most is a további monetáris lazításra várnak, vagy inkább megérett a helyzet egy közeli dollár- és aranypiaci korrekcióra” – tette hozzá.
„Ha Jerome Powell a vártnál is lazább hangot üt meg, az természetesen nyomást gyakorolhat a dollárra, de tényleg, innen még mennyivel lehet pesszimistábbnak lenni?” – mondta Mahjabeen Zaman, az ANZ devizapiaci kutatási vezetője.
Már most több mint öt kamatcsökkentést árazott be a piac a ciklusban
– tette hozzá.
Stephen Mirant kedden reggel eskették fel Fed-tisztségébe, miután az amerikai szenátus szűk többséggel megerősítette a jegybanki kormányzótanácsban, még a kamatdöntő ülés előtt. Egy amerikai fellebbviteli bíróság ugyanakkor elutasította Donald Trump elnök kérelmét, hogy leválthassa Lisa Cook Fed-kormányzót.
A kanadai jegybank szintén kamatcsökkentésre készül szerdán, hogy megküzdjön a gyengélkedő munkaerőpiaccal és a kereskedelmi feszültségekkel. Japán gyenge külkereskedelmi adatai, amelyek szerint az export immár negyedik hónapja csökken augusztusban, rávilágítottak a Trump-adminisztráció által kivetett széles körű vámok okozta károkra a nagy gazdaságokban.
