Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mától dönthetnek a Rába részvényesei a 4iG ajánlatáról: hatalmas profitból maradhat ki, aki rosszul dönt - egyértelműnek tűnik a döntés

35 napjuk van a részvényeseknek az elfogadásra. Amit a menedzsment nem javasolt, s jelenleg is majd 30 százalékkal többet ér a piacon a papír az ajánlati árnál. A piac jellemzően szembemegy a diszkontízű ajánlatokkal.
Faragó József
2025.09.26, 12:14
Frissítve: 2025.09.26, 12:18

Ma délelőtt megnyílt a Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka. A befektetőknek 35 napjuk van rá, hogy elfogadják a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. 1789 forintos ajánlatát. Péntek délelőtt közel 3 százalékot emelkedett a Rába, s a kurzus már a 2300 forintot közelíti. Ez az árszint már majdnem 30 százalékos prémiumot jelent az ajánlathoz képest.

részvény
Többet ér a részvény az ajánlatnál / Fotó: Kallus György

Szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, s 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre.

A jelenlegi árszinten meglehetősen sovány a 4iG ajánlata. 

A Rába-részvények megtartása mellett szólhat:

  • még mindig jelentős vagyona van a társaságnak,
  • az egy részvényre jutó saját tőke is meghaladja az 1800 forintot, 
  • továbbá egy ilyen együttműködés keretében komoly megrendelésekre számíthat a cég, bővülhet a termékkör, újra aktiválhatják a gyártó kapacitásokat, illetve beruházásokra is számíthatnak,
  • ami tartós árfolyam-emelkedést is hozhat.
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Hetek óta szárnyal a részvény

A Rába árfolyama szinte azonnal átugrotta az ajánlatot, s azóta is emelkedik a kurzus. 

Kedden piaczárás után közölték a Rába igazgatóságának álláspontját az ajánlatról. Ebből kitűnik, hogy 

a menedzsment nem javasolja a részvények eladását az ajánlott áron.

A társaságnak saját részvényei is vannak, ezek vonatkozásában rendkívüli közgyűlés dönt az ajánlatról október 30-án. 

Péntek délelőtt közel 3 százalékot emelkedett a Rába, s a kurzus már a 2300 forintot közelíti.

Veres Tiborék diszkontízű ajánlatával is szembement a piac 

Tavaly szeptemberben 280 forintos záróár mellett tett prémiumot nélkülöző 266 forintos kötelező nyilvános vételi ajánlatot az AKKO Invest részvényeire az akkor 30,1 százalékos nagytulajdonos Mevinvest Vagyonkezelő, összehangoltan  a Wingholdinggal, a Dayton-Investtel és Veres Tiborral.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Heteken át emelkedett a kurzus, s mire az ajánlat elfogadásának 2024. november 4-i határideje lejárt, már 380 forint közelében jegyezték a részvényt.  

Végül egyetlen részvényes sem fogadta el az ajánlatot.

