Mától dönthetnek a Rába részvényesei a 4iG ajánlatáról: hatalmas profitból maradhat ki, aki rosszul dönt - egyértelműnek tűnik a döntés

Ma délelőtt megnyílt a Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka. A befektetőknek 35 napjuk van rá, hogy elfogadják a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. 1789 forintos ajánlatát. Péntek délelőtt közel 3 százalékot emelkedett a Rába, s a kurzus már a 2300 forintot közelíti. Ez az árszint már majdnem 30 százalékos prémiumot jelent az ajánlathoz képest.
Szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi-szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, s 1789 forintos ajánlati áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre.
A jelenlegi árszinten meglehetősen sovány a 4iG ajánlata.
A Rába-részvények megtartása mellett szólhat:
A Rába árfolyama szinte azonnal átugrotta az ajánlatot, s azóta is emelkedik a kurzus.
Kedden piaczárás után közölték a Rába igazgatóságának álláspontját az ajánlatról. Ebből kitűnik, hogy
a menedzsment nem javasolja a részvények eladását az ajánlott áron.
A társaságnak saját részvényei is vannak, ezek vonatkozásában rendkívüli közgyűlés dönt az ajánlatról október 30-án.
Tavaly szeptemberben 280 forintos záróár mellett tett prémiumot nélkülöző 266 forintos kötelező nyilvános vételi ajánlatot az AKKO Invest részvényeire az akkor 30,1 százalékos nagytulajdonos Mevinvest Vagyonkezelő, összehangoltan a Wingholdinggal, a Dayton-Investtel és Veres Tiborral.
Heteken át emelkedett a kurzus, s mire az ajánlat elfogadásának 2024. november 4-i határideje lejárt, már 380 forint közelében jegyezték a részvényt.
Végül egyetlen részvényes sem fogadta el az ajánlatot.
