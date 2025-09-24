Trump szavai feltüzelték az európai védelmi ipari cégek részvényeit - egy magyar papír is nagyot ralizik ma

Erőt merítettek az idén egyébként is szárnyaló európai védelmi ipari cégek részvényei szerda délelőtt Donald Trump amerikai elnök előző este elhangzott szavaiból, aki szokatlanul éles hangot ütött meg Oroszországgal szemben, és egyúttal katonai támogatásáról biztosította az invázióval szemben három és fél éve védekező Ukrajnát.

Raliznak az európai védelmi ipari cégek szerdán / Fotó: Shutterstock

Miközben az európai részvényindexek lefelé vették az irányt a hét közepén, a kontinens hadiipari részvényei szárnyalnak ma.

A szektor meghatározó cégeinek papírjait tartalmazó Stoxx Europe Aerospace and Defense Index 1,4 százalékkal erősödött, miközben a szélesebb európai piacot leképező Stoxx 600 részvénykosár 0,3 százalékkal került lejjebb.

Az európai védelmi vállalatok közül

a német Renk teljesít a legjobban, 5 százalékos ralival.

A svéd Saab kurzusa 4,9 százalékkal pattant fel,

a német Hensoldt pedig 4,3 százalékkal erősödött délelőtt.

Az olasz Leonardo részvényei három százalékkal drágulnak.

A 4iG német nagytulajdonosa, Európa legmeghatározóbb hadiipari vállalata, a Rheinmetall kurzusa pedig 1,8 százalékos emelkedést tudhat maga mögött.

Donald Trump szavaira erősödnek az európai védelmi ipari részvények

Az európai hadiipari vállalatok részvényei azt követően vettek új lendületet, hogy Donald Trump amerikai elnök több markáns kijelentést is tett kedden az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

Az Egyesült Államok elnöke meglepően optimista véleményt fogalmazott meg az orosz invázió ellen 2022 eleje óta hősiesen védekező Ukrajna győzelmi esélyeiről, és azt is hangsúlyozza, hogy szeretné, ha Európa nagyobb szerepet vállalna az Oroszországra gyakorolt nyomásgyakorlásban, és új, minden eddiginél szigorúbb szankciók bevetését is kilátásba helyezte.

Trump egészen odáig ment, hogy szerinte a NATO-tagállamoknak le kell lőniük az orosz légteret megsértő orosz repülőgépeket. Az amerikai elnök további fegyverszállításról is biztosította NATO-szövetségeseit és Ukrajnát.

A hazai piacon vegyes ez a hatás, a 4iG árfolyama ugyanis 2 százalékkal esett. A védelmi ipar mellett a távközlési és az infokommunikációs szektorban is erős pozícióval rendelkező társaság felvásárlási célpontja, a Rába részvényei viszont 7 százalékkal raliznak. E mögött ugyanakkor vélhetően a felvásárlás jegybanki jóváhagyása áll.