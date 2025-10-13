Reggel frissen pattant az Őrmester

Közel 4 százalékos felpattanással vetette észre magát hétfő reggel a BÉT nyertesek listáján az Őrmester. A társaság szeptember végén zuhanó profitról számolt be a féléves gyorsjelentésében . Ám a fél évtizedes lecsorgás nyomán mégis izgalmas befektetés lehet a mostani árszinteken.

A mostani árszinten izgalmas befektetés az Őrmester / Fotó: Vémi Zoltán

Izgalmas befektetés a vagyonvédelem

A társaságnak az idei első fél évben két kihívással kellett megküzdenie.

Egyik oldalról a csökkenő tendenciát mutató infláció, egyes területeken, teret engedett a díjszabás-korrekcióknak.

Míg a másik oldalról, a vevői oldalon, a megemelkedett költségek és a recessziós félelmek miatti költségracionalizálás miatti költségérzékenység jelentette a kihívást.

A társaság ezekre a kihívásokra elsősorban a szolgáltatás minőségének a javításával, illetve arányos díjszabásemeléssel és költségeinek optimalizálásával igyekezett megfelelni. A számos negatív makrogazdasági kihívás ellenére

az árbevétel az előző év azonos időszakához képest csaknem azonos szinten maradt.

Emellett az adott időszakban jelentősen megnövekedett bérigények, rezsi és egyéb költségek miatt az adózás előtti eredmény az előző év azonos időszakához képest csökkent. A társaság a megnövekedett költségét az év során folyamatosan beépíti árrésébe, lehetőség szerint folyamatos díjszabás-korrekciókat visz véghez.

Az árbevétel az idei első fél évben 1,67 milliárd forint volt, szemben az tavalyi azonos időszak 1,73 milliárdjával, ami 3,5 százalékos visszaesés. A profitsoron azt látjuk, hogy a nettó eredmény 24,9 millió forint volt, ez év per év alapon 31 százalékos visszaesés.

A magyar vagyonvédelmi piacon továbbra is sok a piaci szereplő. A szolgáltatók zöme kizárólag az élőerős szolgáltatásban van jelen, míg a távfelügyeleti és a biztonságtechnikai szolgáltatások nyújtásával lényegesen kevesebb vállalkozás foglalkozik.

Mindhárom tevékenység országos szintű lefedésére jóval kevesebb szereplő képes. Ez