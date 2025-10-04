Itt a kaszinózó befektetők új csodafegyvere: mindent nyer vagy mindent veszít, aki ezzel él

Fél évtizede dübörög az opciós forradalom a Wall Streeten. Megszoktuk, hogy különösen forró az egynapos opciók piaca. Ám a közösségi médiában csak #0DTE hashtaggel jelzett napon belüli opciók ma már olyan mulatságosak, mint a tegnapi divat. Az új őrület az örökös határidős ügylet, amivel mindent elégethet vagy mindent megnyerhet a befektető. És még görgetnie sem kell. A terep pedig a bitcoinpiac.

Felpörgették a bitcoin piacát / Fotó: New Africa / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Bitcoin: ördögi tőkeáttéttel újratöltve

A jelzálogpiaci válságot követő medvepiaci rali népszerű befektetési eszköze volt az

akár kétszázszoros tőkeáttétet is kínáló CFD-ügylet

(contract for difference – megállapodás a különbözetre), ahol kaszinóízű fogadásokat lehetett kötni tőzsdei termékekre. Más szóval, 1 centnyi árelmozdulás akár 2 euró nyereséget vagy veszteséget is okozhatott. Mígnem az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) megelégelte, hogy 10 kisbefektetőből 9 nemcsak a tőkéjét égeti el, de még adósságot is halmoz, s 2018-ban töredékére korlátozta az elérhető szorzókat. A részvények esetében 5-re, a nagyobb devizapárok körében 30-ra.

Most újra globálisan terjed az extrém tőkeáttét. Kulcsa a Perpetual Protocol (Perp), egy decentralizált pénzügyi (DeFi) platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy

kriptovalutákkal kereskedjenek, sokszoros tőkeáttétellel, örökös határidős ügyletek révén.

Az elmúlt évben 70 százalékot emelkedett a bitcoin, felfűtve a tőkeáttétes ügyleteket.

Olcsóbb, ha nincs görgetés

Idén a bitcoinkereskedelem 68 százaléka köthető a Perp-ügyletekhez

– mondja Adam Morgan McCarthy, a Kaiko elemzőcég kutatási vezetője.

Ezek az eszközök származékos ügyletek, de

a hagyományos szerződésekkel ellentétben nincs lejárati dátumuk,

s úgynevezett kötési ár sincs, amelyen a szerződések lehívhatók. A nyereség vagy veszteség egyszerűen a bitcoin ármozgásain alapul. Az ügyletek olyanok, mint az opciók, amelyek automatikusan egyre távolabb gördülnek az időben.

Például, ha valaki 500 dollárral nyit egy vételi pozíciót 10-szeres tőkeáttétellel, akkor az azt jelenti, hogy 5 ezer dollár értékű bitcoint irányít. Ha a bitcoin ára 10 százalékot pattan, akkor a kezdeti befektetés megduplázódik. Míg 10 százalékos olvadás azzal jár, hogy eltűnik a befektetése.