Itt a kaszinózó befektetők új csodafegyvere: mindent nyer vagy mindent veszít, aki ezzel él

Napjaink befektetési divatőrülete az örökös határidő. Sosem jár le, ezért nem kell drágán görgetni. Ráadásul merész tőkeáttéttel kínálják. A PERP a kaszinózó befektetők új csodafegyvere: mindent nyer vagy mindent veszít, aki ezzel él.
Faragó József
2025.10.04., 14:19

Fél évtizede dübörög az opciós forradalom a Wall Streeten. Megszoktuk, hogy különösen forró az egynapos opciók piaca. Ám a közösségi médiában csak #0DTE hashtaggel jelzett napon belüli opciók ma már olyan mulatságosak, mint a tegnapi divat. Az új őrület az örökös határidős ügylet, amivel mindent elégethet vagy mindent megnyerhet a befektető. És még görgetnie sem kell. A terep pedig a bitcoinpiac.    

Bitcoin
Felpörgették a bitcoin piacát / Fotó: New Africa / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Bitcoin: ördögi tőkeáttéttel újratöltve

A jelzálogpiaci válságot követő medvepiaci rali népszerű befektetési eszköze volt az 

akár kétszázszoros tőkeáttétet is kínáló CFD-ügylet

(contract for difference – megállapodás a különbözetre), ahol kaszinóízű fogadásokat lehetett kötni tőzsdei termékekre. Más szóval, 1 centnyi árelmozdulás akár 2 euró nyereséget vagy veszteséget is okozhatott. Mígnem az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) megelégelte, hogy 10 kisbefektetőből 9 nemcsak a tőkéjét égeti el, de még adósságot is halmoz, s 2018-ban töredékére korlátozta az elérhető szorzókat. A részvények esetében 5-re, a nagyobb devizapárok körében 30-ra.

Most újra globálisan terjed az extrém tőkeáttét. Kulcsa a Perpetual Protocol (Perp), egy decentralizált pénzügyi (DeFi) platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 

kriptovalutákkal kereskedjenek, sokszoros tőkeáttétellel, örökös határidős ügyletek révén.   

Az elmúlt évben 70 százalékot emelkedett a bitcoin, felfűtve a tőkeáttétes ügyleteket. 

 

Olcsóbb, ha nincs görgetés

Idén a bitcoinkereskedelem 68 százaléka köthető a Perp-ügyletekhez

– mondja Adam Morgan McCarthy, a Kaiko elemzőcég kutatási vezetője.

Ezek az eszközök származékos ügyletek, de 

a hagyományos szerződésekkel ellentétben nincs lejárati dátumuk,

s úgynevezett kötési ár sincs, amelyen a szerződések lehívhatók. A nyereség vagy veszteség egyszerűen a bitcoin ármozgásain alapul. Az ügyletek olyanok, mint az opciók, amelyek automatikusan egyre távolabb gördülnek az időben. 

Például, ha valaki 500 dollárral nyit egy vételi pozíciót 10-szeres tőkeáttétellel, akkor az azt jelenti, hogy 5 ezer dollár értékű bitcoint irányít. Ha a bitcoin ára 10 százalékot pattan, akkor a kezdeti befektetés megduplázódik. Míg 10 százalékos olvadás azzal jár, hogy eltűnik a befektetése.

Hogy mi az előnye a Perp-ügyletnek? Hagyományos lejáratoknál a terminus végén a befektető kamatot fizet, hogy tovább görgethesse a pozícióját. Ami emészti a nyereségét vagy növeli a veszteségét. 

Az örökös határidőnél nincs görgetési költség,

vagyis kedvezőbb a finanszírozás.     

A mémőrület idején elhíresült Robinhood platform tranzakcióalapú bevételeinek csaknem 80 százalékát adták az opciók és a kriptók az idei második negyedévben. Míg a Wall Street-i csata idején népszerű részvények mindössze a bevétel 12 százalékát tették ki. És a Robinhood immár Európában is nyomul. 

