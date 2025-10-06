Maga alá gyűrte az euró a forintot, a dollártól is nagy pofont kapott a magyar pénz

Megakadt a forint hét eleji erősödése hétfőn délre. A közös európai pénz jegyzése kora reggel még a 388-as szint alatt is járt, a nem túl meggyőző kiskereskedelmi adat közzétételét követően azonban gyengülésnek indult a forint. Az euró-forint keresztárfolyam 388,8 forintig szaladt fel délig, ami 0,2 százalékos euróerősödést jelent.
A jó formában lévő dollárhoz képest jóval többet, 0,8 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a kurzus a nap eleji 331-ről 333,4 forintig került feljebb.
A forint jelenlegi legfontosabb támaszának a hazai deviza kamatelőnye tűnik az Erste elemzőinek délelőtti kommentárja szerint. A piac számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a magyar jegybank nem tervez belátható időn belül kamatvágást, s így a forint javára szóló kamatkülönbözet az elkövetkező időszakban még tovább nőhet.
A bankház kiemeli, a héten számos fontos makroadat érkezik, illetve izgalmas lehet az S&P hitelminősítő hét végi felülvizsgálatának eredménye is. Bár sok kockázat övezi a magyar gazdaságot, az Erste összességében nem tartja valószínűnek, hogy bóvliszintre kerül a magyar adósságbesorolás.
A pesti tőzsdén is elfogyott a lendület a pozitív nyitást követően. A BUX 0,1 százalékkal került lejjebb a nap derekáig, a vezető index 100 400 pont környékén jár. A magyar blue chip részvények közül csak a Richter tudott drágulni, 0,4 százalékkal. A Mol papírjai a pénteki záróárukon forognak, a Magyar Telekom 0,4 százalékkal, az OTP pedig 0,2 százalékkal ereszkedik.
Nyugat-Európában is kisebb mínuszban állnak a főbb tőzsdeindexek. A párizsi börzén viszont bő másfél százalékos a CAC 40 blue chip kosár vesztesége, amit a francia miniszterelnök lemondása és az újabb kormányválság váltott ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.