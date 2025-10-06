Maga alá gyűrte az euró a forintot, a dollártól is nagy pofont kapott a magyar pénz

Megakadt a forint hét eleji erősödése hétfőn délre. A közös európai pénz jegyzése kora reggel még a 388-as szint alatt is járt, a nem túl meggyőző kiskereskedelmi adat közzétételét követően azonban gyengülésnek indult a forint. Az euró-forint keresztárfolyam 388,8 forintig szaladt fel délig, ami 0,2 százalékos euróerősödést jelent.

Az euró áll nyerésre hétfőn a forinttal szemben / Fotó: torcsabi

A jó formában lévő dollárhoz képest jóval többet, 0,8 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a kurzus a nap eleji 331-ről 333,4 forintig került feljebb.

A forint jelenlegi legfontosabb támaszának a hazai deviza kamatelőnye tűnik az Erste elemzőinek délelőtti kommentárja szerint. A piac számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a magyar jegybank nem tervez belátható időn belül kamatvágást, s így a forint javára szóló kamatkülönbözet az elkövetkező időszakban még tovább nőhet.

A bankház kiemeli, a héten számos fontos makroadat érkezik, illetve izgalmas lehet az S&P hitelminősítő hét végi felülvizsgálatának eredménye is. Bár sok kockázat övezi a magyar gazdaságot, az Erste összességében nem tartja valószínűnek, hogy bóvliszintre kerül a magyar adósságbesorolás.