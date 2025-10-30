Csúcsról fordult le a pesti tőzsde, a forint a gyenge GDP-számokat emészti

Visszafogottan indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX 0,1 százalékkal 106 988 pontra fordult le az előző nap felállított történelmi csúcsról.

Csúcsról fordult le a BUX, a forint vegyesen mozog csütörtök reggel / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül

az OTP 0,3 százalékkal 31 600 forintra drágult,

a Mol 0,1 százalékkal 3010 forintra ereszkedett.

A Richter árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb, 10 420 forintig,

a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 1798 forintig csúszott vissza.

A Masterplast részvényei bő 2 százalékkal pattantak fel a kora reggel közzétett, építőipari fordulatról és erős teljesítményről árulkodó negyedéves jelentésére.

Volt mire reagálniuk a befektetőknek csütörtök reggel, a Fed előző esti 25 bázispontos kamatvágása megfelelt a várakozásoknak, a ma reggel közzétett, meglehetősen visszafogott – negyedéves alapon stagnálást, éves alapon 0,6 százalékos bővülést hozó – harmadik negyedéves hazai GDP-adat ugyanakkor elmaradt az elemzői várakozásoktól.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A kormányinfón eközben az árstopok meghosszabbítását és kiterjesztését jelentette be a Gulyás Gergely miniszter, aki beszélt arról is, hogy a kormány tárgyal a Mollal, hogy a Dunai Finomítóban keletkezett tűz miatti kapacitáskiesést ne áremeléssel kompenzálja az olajtársaság.

A forint vegyes mozgásokkal reagált a gazdasági hírekre. Az euró árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb a tőzsdenyitásig, 388,8 forintra. A dollárt viszont 0,1 százalékkal olcsóbban, 334,6 forinton váltják. A lengyel zloty és a cseh korona forinthoz viszonyított árfolyama egyaránt 0,1 százalékkal emelkedett.