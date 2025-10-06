Deviza
Forint: nagyot zakózott a devizánk, mielőtt megtalálta a kapaszkodót - indul a szépítés?

Hosszú menetelés után kicsit megfáradt a forint, de lehet, hogy csak átmeneti a kimerültség. A forint délután mindkét fontos fronton szépít.
Mészáros Gergő
2025.10.06, 16:08
Frissítve: 2025.10.06, 16:15

Jelentős kilengéseket látni a forint árfolyamában a hét első napján mindkét fontosabb fronton, a hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is felült a hullámvasútra, a délután azonban – jelenleg legalábbis úgy tűnik – a jelentős korrekcióról szól a hazai deviza háza táján. 

Megkapaszkodott a forint a devizapiaci csúszdán / Fotó: Vémi Zoltán

Megkapaszkodott a forint a devizapiaci csúszdán

A forint a késő délelőtti, kora délutáni órákra mindkét fontosabb fronton szemmel látható napi mínuszba került, az euróval szemben a reggeli 387,8-as szintről egészen a 389,4-es árfolyamsávig szakadt a devizánk, a lendület hiánya pedig a dollár ellenében is egyértelműen szembetűnő volt, hiszen a kereszt a reggeli 330,6-ról 334,0-ig zuhant, mielőtt lábra tudott állni.

A forint határozott értékvesztése – a dollár elmúlt hónapok formáját tekintve szokatlanul jelentős – felértékelődésével járt kézen fogva, az amerikai deviza DXY indexe ugyanis 0,8 százalékot ralizott napon belül, mielőtt kissé megfáradva visszaadott felértékelődéséből az amerikai tőzsdei kereskedést megelőzően. A dollár felértékelődésének kiváltó oka elképzelhető, hogy nem is Amerikában keresendő, hanem az euró botlásában: a közös deviza ugyanis jelentős pofonba szaladt azzal, hogy a francia kormány rekordközeli tempóban omlott össze ismét, ez pedig elbizonytalaníthatta a befektetőket a deviza vételével kapcsolatban. 

Az euró napon belül 0,6 százalékos mínuszban is járt a dollár ellenében, négy óra előtt valamivel 0,3 százalék környéki mínuszt látni ezen a fronton.

A forint a régiós devizákkal szemben sincs kirobbanó formában, a valutánk gyakorlatilag csak a választási eredményt emésztgető cseh korona ellenében tudott minimálisan, 0,1 százalékkal feljebb kerülni, a lengyel zloty és a román lej ellenében egyaránt pirosban jár a forint.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1285 cikk

 

 

