Forint: nagyot zakózott a devizánk, mielőtt megtalálta a kapaszkodót - indul a szépítés?

Jelentős kilengéseket látni a forint árfolyamában a hét első napján mindkét fontosabb fronton, a hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is felült a hullámvasútra, a délután azonban – jelenleg legalábbis úgy tűnik – a jelentős korrekcióról szól a hazai deviza háza táján.
A forint a késő délelőtti, kora délutáni órákra mindkét fontosabb fronton szemmel látható napi mínuszba került, az euróval szemben a reggeli 387,8-as szintről egészen a 389,4-es árfolyamsávig szakadt a devizánk, a lendület hiánya pedig a dollár ellenében is egyértelműen szembetűnő volt, hiszen a kereszt a reggeli 330,6-ról 334,0-ig zuhant, mielőtt lábra tudott állni.
A forint határozott értékvesztése – a dollár elmúlt hónapok formáját tekintve szokatlanul jelentős – felértékelődésével járt kézen fogva, az amerikai deviza DXY indexe ugyanis 0,8 százalékot ralizott napon belül, mielőtt kissé megfáradva visszaadott felértékelődéséből az amerikai tőzsdei kereskedést megelőzően. A dollár felértékelődésének kiváltó oka elképzelhető, hogy nem is Amerikában keresendő, hanem az euró botlásában: a közös deviza ugyanis jelentős pofonba szaladt azzal, hogy a francia kormány rekordközeli tempóban omlott össze ismét, ez pedig elbizonytalaníthatta a befektetőket a deviza vételével kapcsolatban.
Az euró napon belül 0,6 százalékos mínuszban is járt a dollár ellenében, négy óra előtt valamivel 0,3 százalék környéki mínuszt látni ezen a fronton.
A forint a régiós devizákkal szemben sincs kirobbanó formában, a valutánk gyakorlatilag csak a választási eredményt emésztgető cseh korona ellenében tudott minimálisan, 0,1 százalékkal feljebb kerülni, a lengyel zloty és a román lej ellenében egyaránt pirosban jár a forint.
Cseh választások: Babis kizárta az EU-ból való kilépést, és támogatja a NATO-tagságot, viszont kérdőjeles az ukrán fegyverszállítás
Egyelőre kisebbségben tervez kormányozni az új cseh miniszterelnök. Andrej Babis nem ellenzi, hogy cseh cégek fegyvert exportáljanak Ukrajnába, de ezt ne az adófizetők finanszírozzák.
