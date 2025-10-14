Johnson & Johnson: mankó nélkül még jobban megy az üzlet

Tovább karcsúsodik a Johnson & Johnson (J&J), az egészségipar amerikai gigásza a nyereséges ortopédiai üzletágát választja le, és állítja önálló pályára DePuy Synthes néven. Az ilyenkor szokásos koreográfia az üzletág tőzsdére vitele lehet, ami tetemes summát hozhat a J&J számlájára. Ebben a kérdésben azonban nem született döntés, több forgatókönyvet is vizsgálnak a vállalatnál.

A Johnson & Johnson a gyógyszergyártásra kíván fókuszálni a jövőben / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az ortopédiai üzletág kiszervezését másfél-két év alatt tervezik végrehajtani, de ennek az első lépéseit egy kétéves szerkezetátalakítási program keretében már 2023-ban meghirdették. A Johnson & Johnson akkor jelezte, hogy leállítja egyes ortopédiai termékeinek értékesítését néhány piacán, és több országból teljesen kivonul. A J&J ortopédiai részlege, amely

csípőimplantátumokat,

térdprotéziseket,

vállimplantátumokat,

sebészeti eszközöket

és egyéb termékeket

gyárt, 9,2 milliárd dolláros forgalommal zárta a tavalyi üzleti évet, ez az anyacég teljes bevételének egytizedének felel meg. Jövedelmezőség terén azonban vannak az ortopédiánál sokkal dinamikusabban fejlődő területek, a vállalat szerint elsősorban ez indokolja a leválasztást.

Tovább karcsúsodik a Johnson & Johnson

A Johnson & Johnson ezek közé sorolja az onkológiát, az immunológiát, a neurológiát, a sebészetet, a látásgondozást és a szív- és érrendszeri betegségek kezelését, ezek mind gyorsan növekvő, magas haszonkulcsú területeknek számítanak üzleti szempontokból.

Ezt szelídebb formában fogalmazta meg Joe Wolk, a J&J pénzügyi igazgatója, aki szerint

a J&J elérkezett ahhoz a fázishoz, ahol az ortopédia innovatív fejlesztése már több energiát és szakértelmet kíván, emiatt az üzletág valószínűleg jobb kezekben lesz új tulajdonosánál, valahol máshol.

Így látták ezt a fogyasztó egészségügyi üzletág leválasztásánál is, amelynek „szabadjára engedéséről” 2021 novemberében döntöttek. A Kenvue nevet rá egy évre adták az új vállalatnak, melynek részvényeit 2023 májusában bevezették a New York-i tőzsdére, a cég akkor 41 milliárd dollárt ért, éves forgalma 15 milliárd dollár volt. A J&J az utolsó 9,5 százalékos pakettjétől tavaly vált meg 3,75 milliárd dollárért. A többi között

a Tylenol,

a Listerine,

a Neutrogena,

a Johnson’s Baby

és a Nicorette

márkákról ismert Kenvue eddigi rövid tőzsdei pályafutása nem mondható mámorosnak, a cég 39 százalékot veszített piaci értékéből az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) óta.