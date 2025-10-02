Ha kimarad, lemarad – szinte felrobban a világ a mesterséges intelligencia keltette őrülettől

Jó dolguk van most a világ tőzsdéin a csipgyártóknak. Már megint a FOMO-hangulat uralja a parkettet: senki sem akar kimaradni a mesterséges intelligencia (MI) által hajtott részvénypiaci felívelésből.

A FOMO irányítja a mesterségesintelligencia-befektetéseket / Fotó: AFP

Jó hírekben tobzódik az ágazat

Egymás után sorjáznak az ágazati jó hírek. Kezdve onnan, hogy egy alkalmazotti részvényeladás 500 milliárd dollárra értékelte a ChatGPT fejlesztőjét, az OpenAI-t. Folytatva, azzal, hogy a Samsung és az OpenAI történelmi megállapodást írt alá az MI jövőjéről. A közös projekt az adatközpontoktól a csipgyártásig minden területet érint, és Dél-Koreát, valamint a Samsungot az MI-nagyhatalmak közé emelheti. Miközben az Intel tárgyalásokat folytat az Advanced Micro Devices ügyfélként való bevonásáról.

A Bloomberg számításai szerint a bikapiac a Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index és az ázsiai csiprészvényeket követő mutató összesített

piaci kapitalizációját 200 milliárd dollárral növelte

a legutóbbi kereskedési napon.

A koreai csiprészvények voltak a legnagyobb menők: az OpenAI-megállapodásnak köszönhetően megugrottak, s rekordmagasságba repítették a Kospi indexet csütörtök hajnalban.

Az SK Hynix részvényei 10 százalékot raliztak, míg a Samsung Electronics 3,5 százalékot pattant.

De az európai félvezetőipar is rákapcsolt. A holland ASML a Nasdaqon 3 százalékot pattant a tengerentúli nyitás előtti kereskedésben. Míg a BESI az amszterdami tőzsdén ralizott közel 6 százalékot.

Mesterséges intelligencia: aki kimarad, lemarad

Az elemzők szerint a bikapiacot a kimaradástól való félelem, a FOMO hajtja. Mit sem törődnek most a befektetők az MI-szektorban kialakuló buborékkal kapcsolatos aggodalmakkal.

A technológiai lendület nem gyengül, úgy szárnyal a szektor, mintha nem lenne gravitáció

– mondta Hebe Chen, a melbourne-i Vantage Markets elemzője. Hozzátéve: bár beszélnek a buborékról, de egyértelműen a FOMO irányítja a show-t. A lendület önfenntartónak tűnik, bár a közelgő negyedik negyedéves eredmények könnyen kikényszeríthetik a valósággal való szembenézést.

A Bloomberg ázsiai csipindexe a várható nyereségbecslések körülbelül 19-szeresén, míg az amerikai SOX index a nyereség 27-szeresén forog most, közelítve a 2024-es rekordszinteket.