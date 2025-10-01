Az Apple felkötheti a gatyáját – hatalmas tech szövetség jött létre: a Samsung és az OpenAI összefognak a riválisok ellen

A mesterséges intelligencia rohamos (MI) fejlődésével egyre nagyobb hangsúlyt kap az a kérdés, hol és hogyan működnek majd azok a hatalmas adatközpontok, amelyek a jövő MI-modelljeit futtatják. Most ebbe az irányba tett jelentős lépést a világ két meghatározó szereplője: az OpenAI és a Samsung csoport, amely több leányvállalatával együttműködési megállapodást írt alá a technológiai infrastruktúra közös fejlesztéséről. A megállapodás célja, hogy felgyorsítsák a globális MI-adatközponthálózat bővítését, és közösen dolgozzanak a jövő meghatározó technológiáin.
A partnerség nemcsak a félvezetőiparra, hanem a hajógyártásra, az építőiparra és a felhőszolgáltatásokra is kiterjed, vagyis a Samsung teljes ökoszisztémáját bevonja az együttműködésbe. A világ egyik legnagyobb csipgyártója,
a Samsung Electronics stratégiai memóriapartnerként vesz részt az OpenAI Stargate nevű globális programjában.
Az előrejelzések szerint az OpenAI havi akár 900 ezer DRAM-waferre tarthat igényt – ennek kielégítéséhez a Samsung nagy teljesítményű és energiahatékony megoldásokkal járul hozzá. A cég nemcsak a memória, hanem a logikai csipek és a csomagolástechnológia terén is olyan innovációkat kínál, melyek az MI-modellek teljes életciklusát – a tréningtől az éles alkalmazásig – támogatják.
A Samsung IT- és felhőszolgáltató ága, a Samsung SDS a jövő MI-adatközpontjainak tervezésében, fejlesztésében és üzemeltetésében működik majd együtt az OpenAI-jal. A cél a Stargate adatközpontok felépítése, melyekhez a Samsung SDS konzultációs, telepítési és menedzsmentszolgáltatásokat biztosít. Mindezek mellett
a Samsung viszonteladói megállapodást is kötött az OpenAI szolgáltatásaira Koreában, így támogatni tudja a helyi cégeket a ChatGPT Enterprise bevezetésében.
Továbbá az OpenAI és a Samsung két ipari óriása, a Samsung C&T és a Samsung Heavy Industries, a lebegő adatközpontok fejlesztésében lát lehetőséget. Az ilyen központok
Bár a technológia eddig nehezen volt kivitelezhető, a két vállalat saját mérnöki tapasztalatát felhasználva most megpróbálja áttörni a műszaki akadályokat. A közös projektek a jövőben akár lebegő erőművekre és irányítóközpontokra is kiterjedhetnek.
A partnerség túlmutat a technikai részleteken. A Samsung szerint az együttműködés hozzájárulhat ahhoz, hogy Dél-Korea a világ három vezető MI-hatalma közé emelkedjen. A vállalatcsoport emellett saját belső működésében is szélesebb körben tervezi a ChatGPT alkalmazását, ezzel is támogatva a munkahelyi folyamatok digitalizációját.
Az OpenAI és a Samsung közös stratégiája jól jelzi, hogy a jövő mesterséges intelligenciája már nem csupán a szoftvereken múlik: az adatközpontok energiahatékonysága, mérete és innovatív megoldásai legalább ilyen fontosak lesznek abban, hogy az MI mekkora hatással formálja át a világ gazdaságát és mindennapjait.
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója nemrég az MI jövőjéről nyilatkozva azt mondta, hogy 2026-ra is rendkívül fejlett rendszerek megjelenésére számít. Altman szerint a mesterséges intelligencia nem egyszerűen „munkahelyeket vesz el”, hanem feladatokat alakít át. A technológiai vezető szerint a jövőben az emberek munkájának 30-40 százalékát is elvégezhetik MI-rendszerek. Ez ugyanakkor új munkakörök megjelenésével is együtt jár majd, hasonlóan a korábbi technológiai forradalmakhoz. Az emberek kreativitása, kíváncsisága és új dolgok iránti vágya miatt mindig lesznek új feladatok és szerepek.
