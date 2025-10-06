Orosz győzelem született, és ennek az autósok nem feltétlenül fognak örülni

Miután csupán szerény termelésnövelésről állapodott meg az OPEC+ olajkartell vasárnap, megnyugodtak a kereskedők, és hétfőn emelkedni kezdtek az olajárak – írja a Bloomberg.

Emelkedtek az olajárak / Fotó: Andrey Rudakov

Felfelé indultak az olajárak

Az északi-tengeri Brent 1,6 százalékkal, hordónként 65,6 dollárra, míg az amerikai West Texas Intermediate ugyanilyen mértékben, 62 dollár közelébe drágult.

Az OPEC+, azaz az Olajexportáló Országok Szervezete és együttműködő partnerei, köztük Oroszország, ugyanis csak napi 137 ezer hordós emelésben egyeztek meg, ami jóval alacsonyabb, mint amit a döntés előtt keringő hírek valószínűsítettek.

A kínálatbővítés egyértelműen kisebb a várakozásoknál

– mondta Chris Weston, a Pepperstone Group ausztrál befektetőcég vezető elemzője, aki szerint az árak az eredetileg nagyobb termelésnövelésre felkészült kereskedők taktikai pozícióinak kiigazítása miatt indultak felfelé.

A nyersolaj ára amúgy év eleje óta csökkent, a múlt héten pedig a Brent 8 százalékkal esett be, mivel a piac arra számít, hogy a globális kínálat várhatóan meghaladja a keresletet. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is rekord éves többletet jelzett előre 2026-ra, és ugyanezen logika mentén számos Wall Street-i bank is alacsonyabb árakat vár a következő hónapokra.

Győztek az oroszok

Megfigyelők szerint a szerényebb emelés Oroszország győzelmét jelenti, mivel a mindössze 9 percig tartó ülésen Moszkva a fórum társelnökeként csak egy olyan kiigazítást támogatott, amely megvédi az árakat, miközben a másik társelnök, azaz Szaúd-Arábia számára fontosabbnak tűnt a piaci részesedésének a megőrzése, akár alacsonyabb árak mellett is.

Az OPEC+ az elmúlt negyedévekben fokozatosan enyhítette a kínálati korlátozásokat, annak érdekében, hogy visszaszerezze piaci részesedését a szövetségen kívüli vállalatoktól.

Abban állapodtak meg, hogy először a korábban a koronavírus-járvány miatt lecsökkentett termelés napi 2,2 millió hordós részét állítják vissza fokozatosan, majd ezt követően a további kínálatszűkítést is kivezetik. A valóságban azonban végül lassabban növelték a termelést. Ennek ellenére az elemzők árcsökkenést várnak az év hátralévő részére.

A 2024 közepétől 2025-ig tartó szűkösség után a mérleg határozottan többletbe fordult

– emelte ki Susan Bell, a norvég Rystad Energy elemzője.