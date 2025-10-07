Folytatódó forinthorror az inflációs adatok előtt egy nappal

De mi volt a célja Nagy Mártonnak ezzel a nyilatkozattal? – kérdezhetjük, hiszen az MNB új vezetése már elkötelezte magát a monetáris szigor mellett, ergo csupán a forint gyengülését érhette el a megszólalással, bár a szerda reggel megjelenő szeptemberi inflációs adat hozhat újat a Nap alá.

A brókercég ügyfeleinek szóló hírlevelében kiemeli továbbá, hogy a francia kormányválság is már hétfőn kedvezőtlen hatással volt a forint árfolyamára, és a keddi nyitásban is félszázalékos gyengülés látszott emiatt, mivel a dollár izmosodott az euró ellenében – jelenleg 1,1657-nél jár a keresztárfolyam –, ami rendszerint a forint kurzusát is lefelé nyomja.

A hazai ipar teljesítménye sem szívderítő

Az MBH Bank pedig a francia kormányválság mellett a hazai ipar vártnál is gyengébb augusztusi teljesítményét is kiemeli, hiszen a KSH előzetes becslése szerint munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal esett vissza a kibocsátás egy év alatt, az előző hónaphoz mérten pedig 2,3 százalékos volt a csökkenés.

A továbbiakban a forint árfolyamára nézve a szerda reggel megjelenő inflációs adatok lesznek a legfontosabbak, hiszen egy vártnál alacsonyabb szám tovább gyengítheti a forintot, míg ha tovább nőtt a fogyasztói áremelkedés mértéke, az erősítheti a hazai devizát.